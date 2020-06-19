Страховщики стали отказывать крупным клиентам в защите от риска пандемии

Страховщики исключают из договоров с корпоративными клиентами покрытие рисков, связанных со вспышками заболеваний. С такой проблемой уже столкнулась АЛРОСА. Участники рынка объясняют, что страхование от пандемии подобно рулетке

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Страховщики, работающие с крупными корпорациями, не желают защищать клиентов от рисков вспышек различных заболеваний. На такую проблему указала алмазодобывающая компания АЛРОСА в проспекте выпуска еврооблигаций, направленном инвесторам (есть у РБК). В документе сообщается, что с 1 июля 2020 года действующие страховые полисы АЛРОСА, которая недавно заключила новый контракт с СОГАЗом, не будут содержать пункт о покрытии подобных рисков.

Изменение содержания новых договоров с корпоративными клиентами также подтвердили в «АльфаСтраховании», применение такого же подхода не исключают в «Ингосстрахе».

Подробности читайте в материале РБК Pro

Случай АЛРОСА

Алмазодобывающая компания проинформировала инвесторов, что ее страховщик изменил условия уже заключенных договоров: в качестве исключений в них внесены случаи любой пандемии или вспышки заболеваний. АЛРОСА предупреждает будущих держателей евробондов, что в дальнейшем страховое покрытие может быть недостаточным для компенсации возможных убытков, вызванных пандемией COVID-19. Компания также не может гарантировать, что в будущем получит подобную страховку на экономически выгодных условиях или вообще, говорится в документе.