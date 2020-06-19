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Страховщики стали отказывать крупным клиентам в защите от риска пандемии

Страховщики исключают из договоров с корпоративными клиентами покрытие рисков, связанных со вспышками заболеваний. С такой проблемой уже столкнулась АЛРОСА. Участники рынка объясняют, что страхование от пандемии подобно рулетке
АЛРОСА ALRS ₽63,25 -1,08% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Страховщики, работающие с крупными корпорациями, не желают защищать клиентов от рисков вспышек различных заболеваний. На такую проблему указала алмазодобывающая компания АЛРОСА в проспекте выпуска еврооблигаций, направленном инвесторам (есть у РБК). В документе сообщается, что с 1 июля 2020 года действующие страховые полисы АЛРОСА, которая недавно заключила новый контракт с СОГАЗом, не будут содержать пункт о покрытии подобных рисков.

Изменение содержания новых договоров с корпоративными клиентами также подтвердили в «АльфаСтраховании», применение такого же подхода не исключают в «Ингосстрахе».

Подробности читайте в материале РБК Pro

Случай АЛРОСА

Алмазодобывающая компания проинформировала инвесторов, что ее страховщик изменил условия уже заключенных договоров: в качестве исключений в них внесены случаи любой пандемии или вспышки заболеваний. АЛРОСА предупреждает будущих держателей евробондов, что в дальнейшем страховое покрытие может быть недостаточным для компенсации возможных убытков, вызванных пандемией COVID-19. Компания также не может гарантировать, что в будущем получит подобную страховку на экономически выгодных условиях или вообще, говорится в документе.

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В проспекте выпуска указано, что АЛРОСА страхует свою алмазную продукцию, включая необработанные камни, от всех видов риска при транспортировке. Страховые полисы также распространяются на иные активы группы, самолеты и ответственность авиаперевозчиков. Кроме того, АЛРОСА обеспечивает своим сотрудникам добровольное медицинское страхование. Компания в документе упоминает лишь одного страховщика — группу СОГАЗ, которая считается крупнейшей в сегменте страхования имущества по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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18 июня СОГАЗ была выбрана победителем аукциона на страхование имущества 12 предприятий АЛРОСА, следует из данных портала госзакупок. Премия по договору составит 758,9 млн руб., он будет заключен на год, с 1 июля 2020 года до 30 июня 2021 года. Этот полис не покрывает ущерб, связанный с угрозой заразного заболевания.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«В случае с АЛРОСА такая оговорка носит формальный уточняющий характер и не ограничивает страховую защиту. Действующая в компании комплексная программа имущественного страхования покрывает риски ущерба имуществу, поломок механизмов и оборудования, а также риск перерыва производства в результате нанесенного имуществу ущерба. Оказать прямое влияние на эти риски пандемия не может», — заявил РБК представитель АЛРОСА. Он указал, что «речь идет не о конкретной страховой компании, а об общей позиции зарубежных перестраховщиков, которые в настоящее время повсеместно вводят «оговорку о пандемии» в покрытие по договорам перестрахования». У АЛРОСА не было страховых случаев, как-либо связанных с пандемией или подобными событиями, заметили в компании. СОГАЗ не ответил на запрос РБК.

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Как страховщики изменили подход к корпоративным клиентам

  • «АльфаСтрахование» скорректировало договоры, которые покрывают риски перерыва в деятельности в результате инфекций или ограничений со стороны органов власти, а к исключениям отнесена новая коронавирусная инфекция, сообщила замдиректора по корпоративному страхованию компании Татьяна Лаврова. «Этот риск уже фактически реализовался, и адекватно тарифицировать его на настоящем этапе нельзя. Конечно, речь идет только о вновь заключаемых договорах страхования, старые продолжают действовать на тех условиях, на которых они были заключены», — пояснила она. По словам Лавровой, в «АльфаСтраховании» доля таких договоров не превышает 5%.
  • Классические виды страховых соглашений с юрлицами и сейчас не покрывают риски, связанные с пандемией, утверждает директор департамента корпоративного бизнеса компании «Ингосстрах» Дмитрий Мелехин. Он, однако, упоминает об отдельных договорах для страхования неимущественных рисков перерыва производства. Такие соглашения анализируются на предмет корректности формулировок и исключения двоякости их толкования, отмечает Мелехин. «При необходимости вносятся дополнительные уточнения в такие страховые программы. Как правило, все изменения вносятся при очередных возобновлениях на новый период», — пояснил он.
  • В линейке «Росгосстраха» нет продуктов для юрлиц, покрывающих ущерб от пандемии, потому компания не пересматривала перечень страховых событий, сообщил представитель страховщика. Другие крупнейшие страховщики не ответили на запросы РБК.
  • Отдельное включение риска пандемии в страховые программы будет больше похоже на игру в рулетку, объясняет Мелехин. Он подчеркивает, что на международном рынке перестраховать подобный риск сейчас нельзя, к тому же участники рынка еще не располагают достоверной статистикой для корректной оценки вероятности реализации страхового случая.
  • Пандемия коронавируса — уже свершившийся факт, страховать от таких событий нецелесообразно, считает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. «Через некоторое время данное страховое покрытие снова станет доступным, но, скорее всего, по более высоким тарифам», — полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.
  • Позиция страховщиков может объясняться опасениями повторения волны пандемии, считает руководитель направления Deloitte по оказанию услуг финансовым институтам Екатерина Трофимова. По ее словам, в этих условиях участники рынка заинтересованы в ограничении страхового покрытия.

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Фото: Eraldo Peres / AP

Авторы: Юлия Кошкина, Светлана Бурмистрова
Теги: АЛРОСА, страхование, коронавирус
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