Глава «АльфаСтрахования» связал с «хайпом» спрос на страховки от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 04 июн, 16:13
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 04 июн, 16:13
Халяльные продукты пользуются спросом не только у мусульман — обзор рынка Pro, 12:13 Роспотребнадзор дал советы по выбору черешни Общество, 12:12 Чистая прибыль Сбербанка сократилась второй месяц подряд на фоне пандемии Финансы, 12:06 Автомобилистов предупредили о пробках в Москве во второй половине дня Общество, 12:05 Музыка онлайн бесплатно: как стриминг изменил музыкальную индустрию Экономика шеринга, 12:00  Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 12:00 Главврач сообщил о переполненности больниц в Тольятти из-за COVID Общество, 11:57 В Катаре завершили строительство третьего стадиона к ЧМ-2022 Спорт, 11:49 Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль Технологии и медиа, 11:45 «Все придется начинать сначала». Россияне просят открыть автошколы Авто, 11:39 Бывший главный тренер назвал ожидаемыми перестановки в хоккейных сборных Спорт, 11:35 Что такое ОПЕК: как экспортеры нефти регулируют цены Quote, 11:35 В Белоруссии анонсировали прибытие танкера с нефтью из США Экономика, 11:34 Греция заявила о готовности к войне с Турцией из-за нефти и мигрантов Политика, 11:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава «АльфаСтрахования» связал с «хайпом» спрос на страховки от COVID-19

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Люди покупают страховки от коронавируса чаще, чем от других тяжелых болезней, рассказал в интервью телеканалу РБК генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов.

«Это, безусловно, тактическая, моментальная реакция на ситуацию. [...] Мы никогда не планировали сделать на этой страховке наш годовой план. Такого рода продукты были — это так называемое страхование от критических заболеваний, просто были не очень массовыми. Сейчас вот на этом хайпе, постоянном информационном давлении, конечно, люди гораздо больше покупают страховки от коронавируса, чем раньше от критических заболеваний, которые, честно говоря, гораздо более правильно покупать», — отметил он.

«АльфаСтрахование» оценивает продажи таких страховок на уровне 250–300 млн руб. с 1 апреля, ожидания на год — порядка 500 млн руб.», — сказал Скворцов. Он ожидает, что интерес к этому продукту будет падать вслед за интересом к коронавирусу.

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с COVID-19 медикам
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российские страховщики начали предлагать страховки от коронавирусной инфекции в марте 2020 года. В целом из-за пандемии коронавируса страховые компании рискуют потерять более четверти взносов, оценивали аналитики «Эксперт РА». «По нашим ожиданиям, сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени», — говорилось в их обзоре.

Судя по данным за апрель—май, негативный сценарий «Эксперт РА» «не очень вероятен», сказал Скворцов. «Все-таки наши оценки показывают, что, если мы говорим про 2020 год, то добровольные виды страхования вряд ли упадут больше, чем на 10–15%, и это если ситуация будет развиваться хуже, чем сейчас. Если говорить про обязательные виды страхования и в первую очередь про ОСАГО, самый большой рынок, то здесь ситуация, наверное, будет еще более оптимистична: даже если будет падение, то в пределах 5%. Я напомню, что в прошлом году тарифы тоже упали — все это в пределах рыночных колебаний», — отметил Скворцов.

Есть виды страхования, которые пострадали больше, в частности туристическое. Объемы по ним «существенно сократились», признал Скворцов. Прогнозировать динамику туристического страхования пока сложно, потому что она будет зависеть от сроков возобновления туризма, добавил он.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, «АльфаСтрахование»
Материалы по теме
Страховые компании в России предложили страховки от коронавируса
Общество
Власти решили выплачивать страховку врачам с коронавирусом
Общество
В Совфеде предложили правительству ввести страхование от безработицы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter