Глава «АльфаСтрахования» связал с «хайпом» спрос на страховки от COVID-19

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Люди покупают страховки от коронавируса чаще, чем от других тяжелых болезней, рассказал в интервью телеканалу РБК генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов.

«Это, безусловно, тактическая, моментальная реакция на ситуацию. [...] Мы никогда не планировали сделать на этой страховке наш годовой план. Такого рода продукты были — это так называемое страхование от критических заболеваний, просто были не очень массовыми. Сейчас вот на этом хайпе, постоянном информационном давлении, конечно, люди гораздо больше покупают страховки от коронавируса, чем раньше от критических заболеваний, которые, честно говоря, гораздо более правильно покупать», — отметил он.

«АльфаСтрахование» оценивает продажи таких страховок на уровне 250–300 млн руб. с 1 апреля, ожидания на год — порядка 500 млн руб.», — сказал Скворцов. Он ожидает, что интерес к этому продукту будет падать вслед за интересом к коронавирусу.

Российские страховщики начали предлагать страховки от коронавирусной инфекции в марте 2020 года. В целом из-за пандемии коронавируса страховые компании рискуют потерять более четверти взносов, оценивали аналитики «Эксперт РА». «По нашим ожиданиям, сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени», — говорилось в их обзоре.