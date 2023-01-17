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FT рассказала о проблемах при продаже иностранных банков в России

FT: западные банки столкнулись с трудностями при попытке продать российские «дочки»
Владимир Путин запретил проводить сделки с долями 45 банков без своего одобрения. Как пишет FT, указ может сорвать некоторые договоренности по продаже российских «дочек» западных банков либо кардинально изменить их условия

Большинство западных банков, которые пытаются выйти из российских активов на фоне военной операции на Украине и санкций против Москвы, столкнулись со сложностями из-за запрета на сделки для иностранцев из «недружественных» стран без одобрения президента, сообщает Financial Times.

В октябре Владимир Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале. В перечень вошли системно значимые Райффайзенбанк и «ЮниКредит» — «дочки» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) и итальянского UniCredit, — «дочки» Deutsche Bank, французской группы BNP Paribas, Goldman Sachs, UBS, HSBC, JPMorgan и другие.

До вступления указа в силу некоторые банки вели переговоры о реализации российских активов. Консультанты банков сообщили FT, что мера может помешать некоторым сделкам либо кардинально изменит условия других. Они полагают, что уже согласованные цены могут снизиться вдвое из-за «влияния Кремля». Также, со слов одного из источников, есть опасения, что «некоторые очень влиятельные россияне», близкие к властям, попытаются получить эти организации после ухода иностранцев.

Один из консультантов западных банков по продажам российских «дочек» — юридическая фирма Dechert. Партнер компании Лора Бранк сообщила FT, что совершать подобные сделки становится все сложнее, так как «ситуация очень нестабильная, и правила действительно не ясны».

Самым крупным в списке 45 банков оказался Райффайзенбанк — до начала боевых действий на Украине у него было 4,2 млн клиентов и 9,4 тыс. сотрудников. На начало 2022 года его активы составляли €22,9 млрд. Банку «еще предстоит выяснить», как он будет уходить из России, пишет FT.

После вступления в силу указа была приостановлена сделка по продаже 100% Эйч-Эс-Би-Си Банка («дочка» HSBC) российскому Экспобанку, заключенная летом 2022 года. В HSBC заявили, что не собираются отказываться от планов завершить ее, однако источник FT сказал, что Экспобанк как покупатель должен получить одобрение президента.

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У UniCredit в России было 2 млн клиентов и 3,5 тыс. сотрудников. Как пишет FT, из-за неспособности банка разорвать связи со страной у него возникли «трения с Европейским центральным банком». В сентябре исполнительный директор Андреа Орсель заявил, что UniCredit «привержен упорядоченному выходу из России». В конце ноября Путин разрешил АвтоВАЗу приобрести 100% акций «РН банка» (создан в 2013 году ЮниКредит Банком совместно с альянсом Renault-Nissan) у компании BARN B.V.

Один из банков, который успел свернуть бизнес в России до принятия указа Путина, — французская группа Societe Generale. Весной 2022 года она продала принадлежащий ей Росбанк группе «Интеррос» Владимира Потанина (позднее структура владения Росбанком изменилась). Российскую «дочку» — банк «Хоум Кредит» — также продали чешские PPF Group и Home Cridit Group.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Банки «дочка» сделки
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