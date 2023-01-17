FT рассказала о проблемах при продаже иностранных банков в России
Большинство западных банков, которые пытаются выйти из российских активов на фоне военной операции на Украине и санкций против Москвы, столкнулись со сложностями из-за запрета на сделки для иностранцев из «недружественных» стран без одобрения президента, сообщает Financial Times.
В октябре Владимир Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале. В перечень вошли системно значимые Райффайзенбанк и «ЮниКредит» — «дочки» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) и итальянского UniCredit, — «дочки» Deutsche Bank, французской группы BNP Paribas, Goldman Sachs, UBS, HSBC, JPMorgan и другие.
До вступления указа в силу некоторые банки вели переговоры о реализации российских активов. Консультанты банков сообщили FT, что мера может помешать некоторым сделкам либо кардинально изменит условия других. Они полагают, что уже согласованные цены могут снизиться вдвое из-за «влияния Кремля». Также, со слов одного из источников, есть опасения, что «некоторые очень влиятельные россияне», близкие к властям, попытаются получить эти организации после ухода иностранцев.
Один из консультантов западных банков по продажам российских «дочек» — юридическая фирма Dechert. Партнер компании Лора Бранк сообщила FT, что совершать подобные сделки становится все сложнее, так как «ситуация очень нестабильная, и правила действительно не ясны».
Самым крупным в списке 45 банков оказался Райффайзенбанк — до начала боевых действий на Украине у него было 4,2 млн клиентов и 9,4 тыс. сотрудников. На начало 2022 года его активы составляли €22,9 млрд. Банку «еще предстоит выяснить», как он будет уходить из России, пишет FT.
После вступления в силу указа была приостановлена сделка по продаже 100% Эйч-Эс-Би-Си Банка («дочка» HSBC) российскому Экспобанку, заключенная летом 2022 года. В HSBC заявили, что не собираются отказываться от планов завершить ее, однако источник FT сказал, что Экспобанк как покупатель должен получить одобрение президента.
У UniCredit в России было 2 млн клиентов и 3,5 тыс. сотрудников. Как пишет FT, из-за неспособности банка разорвать связи со страной у него возникли «трения с Европейским центральным банком». В сентябре исполнительный директор Андреа Орсель заявил, что UniCredit «привержен упорядоченному выходу из России». В конце ноября Путин разрешил АвтоВАЗу приобрести 100% акций «РН банка» (создан в 2013 году ЮниКредит Банком совместно с альянсом Renault-Nissan) у компании BARN B.V.
Один из банков, который успел свернуть бизнес в России до принятия указа Путина, — французская группа Societe Generale. Весной 2022 года она продала принадлежащий ей Росбанк группе «Интеррос» Владимира Потанина (позднее структура владения Росбанком изменилась). Российскую «дочку» — банк «Хоум Кредит» — также продали чешские PPF Group и Home Cridit Group.