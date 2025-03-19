В Минфине поддержали ввод платежного роуминга для QR-кодов

Минфин поддержал инициативу платежного роуминга при оплате разными QR-кодами, которую разработали «Сбер», Т-банк и Альфа-банк в ответ на решение ЦБ создать единый QR-код. Банк России выступает против этой инициативы

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Правительство считает целесообразным создать платежный роуминг, говорится в проекте официального отзыва на законопроект о едином QR-коде, создание которого инициировано Центробанком. Документ есть у РБК, он подписан заместителем министра финансов Иваном Чебесковым и направлен в ЦБ, ФАС, Минюст и Минэкономразвития. Его подлинность подтвердили два источника на платежном рынке. Проект отзыва находится на доработке и еще не внесен в правительство, уточнил РБК представитель Минфина.

«Учитывая многообразие платежных сервисов, представляется целесообразным в законопроекте установить возможность проведения расчетов посредством платежного роуминга, а именно переадресовки с единого QR-кода, предоставляемого АО «НСПК», в различные платежные платформы, исходя из предпочтений клиентов», — говорится в письме Минфина, который подготовил и разослал проект официального отзыва правительства.

Минфин также считает, что необходимо разработать положения, которые устанавливают прозрачность тарифов на услуги по предоставлению QR-кода и использование на платежной странице в приоритетном порядке социально значимых способов оплаты (например, Системы быстрых платежей, цифрового рубля).

Создать платежный роуминг вместо единого QR-кода предлагал банковский консорциум, в который входят «Сбер», Т-банк и Альфа-банк. Их идея состоит в том, чтобы интегрировать между собой платформы от Национальной системы платежных карт (НСПК) и от платежного консорциума и проводить оплату по QR-кодам двух платформ, но со списанием комиссии, если одна платформа будет обрабатывать QR другой платформы.

Платежный консорциум поддерживает позицию госорганов, которая направлена на обеспечение равноправных и конкурентных условий для сервисов, связанных с QR-кодами, сказал РБК представитель консорциума.

Разные позиции ведомств

В отличие от Минфина ЦБ еще в феврале не поддержал такую идею. Позиция Банка России не изменилась, ответил РБК представитель регулятора. «Когда мы говорим о конкуренции, мы подразумеваем единое конкурентное поле — равные условия и правила игры — для всех участников рынка, вне зависимости от их размера. Решение НСПК — это QR-код универсальной инфраструктуры, а не узкого круга банков. Это как раз та равная и доступная «площадка», которая дает возможность абсолютно всем банкам предоставлять услуги своим клиентам и конкурировать уже на уровне продуктов и сервисов», — пояснил представитель ЦБ.

Он добавил, что универсальный QR-код на базе НСПК обеспечивает сохранение всех действующих бизнес-моделей банков и их тарифов, что сокращает дополнительные издержки участников на интеграции. Сама услуга предоставления универсального QR будет для банков бесплатной.

Минюст и ФАС не поддержали проект отзыва правительства, так как в нем не учтены замечания ведомств, следует из их ответов, с которыми ознакомился РБК. Так, Минюст предлагает уточнить, что правительство должно устанавливать правила деятельности операторов услуг по предоставлению универсального платежного кода. «С учетом комплексного характера данного регулирования (включая вопросы цифровизации, антимонопольного регулирования и т.д.) соответствующие правила должны устанавливаться именно правительством Российской Федерации, а не Банком России», — подчеркивается в письме Минюста. ФАС считает, что оператор универсального платежного QR-кода должен обеспечить недискриминационный доступ и условия функционирования платежных сервисов, а также должен оказывать услуги на бесплатной основе.

Спор вокруг платежного QR-кода

Дискуссия вокруг универсального платежного QR-кода длится с осени 2023 года. ЦБ считает необходимым его создание для того, чтобы пользователи не путались при считывании различных кодов на кассах в магазине. В конце 2024 года в Госдуму был внесен законопроект об универсальном платежном коде, который обяжет банки подключить единый QR-код на базе решения НСПК с 1 января 2026 года. Пока документ еще не прошел первое чтение. На законопроект уже отреагировал комитет Госдумы по защите конкуренции: в своем отзыве он указал, что создание единого QR-кода на базе НСПК ограничит конкуренцию.

В настоящее время на рынке существует несколько платежных QR-кодов: в Системе быстрых платежей на базе НСПК, а также на базе решения Сбербанка, к которому присоединились другие кредитные организации. Глава Сбербанка Герман Греф резко критиковал универсальный QR-код и грозил, что банк потеряет интерес к инновациям, если инициатива будет запущена. В ответ на создание единого QR-кода Сбербанк вместе с Альфа-банком и Т-банком в 2024 году создали консорциум для развития платежного QR-кода на базе технологии MultiQR от «Сбера».

Представленные изменения подтверждают сохранение интереса к теме не только представителей рынка, но и регуляторов, хотя вопрос уже объявили практически решенным, отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Он сравнивает ситуацию с запуском цифрового рубля, который ЦБ в итоге решил отложить.

Единый QR-код при наличии платежного роуминга не ограничит клиента в выборе платежного метода, но при этом повысит удобство для граждан и магазинов, считает партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова. Предложение правительства схоже с тем, что предлагали банки, однако не ограничивается участием только двух платежных сервисов, отмечает Семерикова. По ее мнению, если оно будет поддержано, это сохранит широкую конкуренцию на рынке, а у пользователей будет возможность выбирать сервисы на основе предпочитаемых программ лояльности.