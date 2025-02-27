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Финансы ,  
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Почему ЦБ перенес внедрение цифрового рубля

ЦБ мог перенести масштабный запуск цифрового рубля под влиянием банков, которые воспользовались уходом куратора проекта Ольги Скоробогатовой, говорят эксперты. Также не готова законодательная база, а пилот привлек мало участников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России отложил на неопределенный срок масштабный запуск цифрового рубля, который ожидался с 1 июля 2025 года.

«Наше намерение — перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов — для бизнеса, для людей. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

ВТБ будет технологически готов к массовому внедрению цифрового рубля в ранее установленные сроки, сообщил РБК его представитель. А Т-банк поддерживает решение о переносе сроков массового запуска. «Сама платформа цифрового рубля находится в стадии динамичного развития, что влечет за собой периодические изменения требований к реализации на стороне банков — порой принципиального характера. Больше времени на реализацию позволит проработать различные сценарии, доработать архитектуру и, вероятно, концепцию продукта, чтобы он стал максимально удобным и понятным, а самое главное востребованным среди населения», — объяснил РБК представитель Т-банка. Другие крупные банки не ответили на запросы.

РБК разбирался, какие сложности могли возникнуть у банков и когда ждать появления третьей формы валюты.

Банки оценили готовность к запуску цифрового рубля в 2025 году
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. ЦБ ведет его разработку с 2020 года, сейчас технология находится в стадии пилотирования 15 банками на ограниченном круге клиентов. Масштабный запуск цифрового рубля должен был быть поэтапным и начаться с 1 июля 2025 года. К этому сроку предоставить возможность своим клиентам проводить операции с цифровым рублем должны были системно значимые кредитные организации (СЗКО), затем — к 1 июля 2026 года — банки с универсальной лицензией и последними — к 1 июля 2027 года — банки с базовой лицензией. В первую очередь банки должны были запустить открытие и закрытие кошельков для цифровых рублей, а также переводы и прием платежей в новой форме валюты. Однако такой срок содержится только в законопроекте о создании единого QR-кода на платежном рынке, который находится на рассмотрении в Госдуме, но еще не принят даже в первом чтении.

Почему ЦБ мог перенести запуск цифрового рубля

Основная причина переноса внедрения цифрового рубля — организационно-техническая неготовность как со стороны ЦБ, так и со стороны банков, считает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. Кроме того что не принят устанавливающий срок законопроект, также на рынке не готовы коробочные решения для подключения цифрового рубля и отсутствуют многие необходимые протоколы, стандарты и нормативные документы, говорит Войлуков. По его словам, банки вынуждены создавать документальную базу самостоятельно «на коленке».

Процесс внедрения цифрового рубля мог замедлиться и из-за смены курирующего данный проект зампреда ЦБ, из-за чего банки почувствовали возможность сопротивляться ускоренному внедрению, чтобы отложить вынужденные расходы на более поздние сроки, предполагает управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин. Внедрение цифрового рубля требует значительных инвестиций в IТ-системы от каждого участника проекта, но кроме этого у банков также есть задачи по модернизации устаревших IТ-систем и импортозамещению, поясняет он. В декабре 2024 года Банк России покинула первый зампред Ольга Скоробогатова, которая курировала разработку цифрового рубля.

«Многие банки заявляли о том, что запуск цифрового рубля — это не быстро и довольно дорого, добавляет глава центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, партнер-эксперт «Яков и партнеры» Илья Иванинский. Так, стоимость внедрения технологии для одного банка измеряется сотнями миллионов рублей и для большинства, особенно небольших банков, затраты на запуск цифрового рубля — это довольно внушительная сумма, считает Иванинский. Внедрение цифрового рубля требует интеграции новых технологий в существующие банковские системы, в том числе обновление программного обеспечения, адаптацию баз данных, обеспечение совместимости с новыми форматами транзакций и усиление кибербезопасности, перечисляет объем необходимых работ директор группы «цифровые финансы» Kept Анастасия Калугина.

Два из крупнейших банков — «Сбер» и Т-банк — присоединились к пилотированию цифрового рубля только в конце 2024 года, продолжает Войлуков. «За полгода они не успеют написать стандарты внедрения цифрового рубля, протестировать операции, проверить безопасность технологии и т.п». Он напоминает, что неясным остается и вопрос с иностранными «дочками», которые являются системно значимыми банками (Райффайзенбанк и Юникредит Банк), но пока даже не участвуют в пилотировании цифрового рубля, так как поставили вопрос об уходе из России.

Еще одна причина — медленное продвижение пилота цифрового рубля, обращает внимание Войлуков. ЦБ расширил пилотирование технологии на реальных клиентах с 1 сентября 2024 года. На тот момент в тестировании цифрового рубля принимали участие 12 банков, 600 человек и 22 компании. Регулятор ожидал, что число физических лиц после расширения пилота вырастет до 9 тыс. человек, а число компаний — до 1,2 тыс. Однако спустя полгода участниками пилота являются 1,7 тыс. граждан и около 30 компаний, а также 15 банков.

«Сбер» и Т-банк присоединились к «пилоту» цифрового рубля
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Если Банку России удастся направить максимальный объем ресурсов как своих, так и других участников процесса на скорейшее внедрение цифрового рубля, цифровая валюта может быть запущена уже к концу 2025 года; если же банки и другие игроки окажут сильное сопротивление, масштабное внедрение может быть отложено на 2026-й или даже 2027 год, считает Калякин. По мнению Войлукова, реалистичнее начать постепенный запуск цифрового рубля в середине следующего года с более узким набором операций, чем регламентировалось ранее. С необходимостью сдвига запуска на срок не менее одного года соглашается и Калугина. Перенос сроков является негативным событием: общий эффект от запуска цифрового рубля составляет до 300 млрд руб. в год, из них 100 млрд приходится на международные расчеты, которые остаются одним из самых больших вызовов для банковской системы, резюмирует Иванинский.

Позиция ЦБ

  • Банк России продолжает получать вопросы от банков об объемах необходимых доработок и запросы о сдвиге сроков широкого внедрения цифрового рубля, сказала Набиуллина. Как уточнила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова, у каждого банка свои нюансы. «Очень много у банков задач, связанных в том числе с обеспечением технологической независимости. Одновременно объем работы, которую требуется делать в информационных системах, и выполнение решений по безопасности», — сказала она, добавив, что при этом большая часть банков и сам ЦБ уже практически готовы к запуску.
  • Также регулятор видит заинтересованность в смарт-контрактах со стороны банков, бизнеса и правительства, продолжила Набиуллина: «Цифровой рубль представляет для смарт-контрактов гораздо больше возможностей, и мы хотим сделать это направление как раз одним из ключевых, одним из приоритетных в развитии этого проекта. Все это, конечно, требует дополнительного обсуждения и подготовки».
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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
цифровой рубль розничный банкинг ЦБ
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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