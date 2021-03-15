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Финансы ,  
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В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки ЦБ уже в марте

Банк России может повысить ставку уже на ближайшем заседании 19 марта, считают в аналитическом подразделении Сбербанка. В последний раз ЦБ ужесточал политику в 2018 году. Большинство экономистов ждут сохранения ставки 4,25%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Существует «достаточно высокая вероятность» повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, которое состоится в пятницу, 19 марта. Об этом говорится в комментарии главы SberCIB Investment Research Ярослава Лисоволика, поступившем в РБК. Повышение может составить 25 б.п., считает он, то есть ставка, возможно, вырастет с 4,25 до 4,5%. В последний раз Банк России повышал ставку в конце 2018 года.

«Этому способствуют рост рыночных ставок в развитых странах (прежде всего в американских казначейских облигациях) и усиление инфляционных рисков в мире и в России. Последние несколько недель в заявлениях регулятора достаточно отчетливо прозвучали сигналы о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста российской и мировой экономики», — полагает Лисоволик.

Набиуллина объявила о завершении цикла снижения ставок
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<p>Эльвира Набиуллина</p>

15 марта Bloomberg со ссылкой на «человека, знакомого с обсуждениями», сообщил, что ЦБ может повысить ставку на 1,25 п.п. или более до конца 2021 года. Собеседник агентства указал, что ставка может вырасти до 5,5% (или 6%, что менее вероятно) в несколько этапов. Среди причин — ускорение инфляции и опасения по поводу роста бюджетных расходов, уточняет Bloomberg. В то же время большинство экономистов, опрошенных агентством, считают, что на ближайшем заседании ставка будет сохранена на нынешнем рекордно низком уровне 4,25%.

ЦБ, снизивший ставку за 2020 год с 6,25 до 4,25% на фоне пандемии, в последнее время не менял ее. В очередной раз Банк России сохранил ставку в феврале, однако повысил прогноз по инфляции на 2021 год — с 3,5–4 до 3,7–4,2%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина при этом объявила, что цикл снижения ставки закончен.

«Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода к нейтральной политике, по мере того как будет развиваться ситуация», — подчеркнула она. ЦБ таргетирует инфляцию на уровне около 4%, но в последние месяцы рост цен в России ускоряется: в январе он превысил 5% в годовом выражении, а по итогам февраля достиг 5,7%, что стало максимумом с февраля 2016 года.

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Эльвира Набиуллина

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В интервью газете «Известия» Набиуллина отметила, что к нейтральной ставке (на уровне 5–6%) ЦБ рассчитывает прийти в течение трехлетнего прогнозного периода. «Это нужно, прежде всего, чтобы не допустить избыточного роста инфляционного давления, чтобы среднесрочная инфляция держалась на уровне нашей цели. Когда этот переход начнется и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться экономика, и здесь неправильно было бы говорить, что мы знаем, что будет в третьем или четвертом кварталах этого года или в следующем году. Но если развитие будет проходить по базовому сценарию, мы, конечно, видим переход к нейтральной ставке», — уточнила она. В то же время, по словам главы ЦБ, «денежно-кредитная политика еще какое-то время будет оставаться мягкой».

На заседании в пятницу ЦБ сохранит ставку, но даст сигнал о высокой вероятности «нормализации» политики на ближайших заседаниях, написал в обзоре экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. По его прогнозу, ставка к концу этого года составит 4,75%. Главный экономист по России и СНГ Bank of America Владимир Осаковский написал в обзоре, что повышение ставки возможно в апреле — на 25 б.п. Однако, если регулятор решит воздержаться от такого шага, повышение может быть отложено до 2022 года, считает он.

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