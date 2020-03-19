Стоимость нефти Brent выросла на 6% после обвала

На открытии торгов цена нефти Brent превысила отметку $26 за баррель. 18 марта к концу дня она подешевела до минимума с мая 2003 года

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

По состоянию на 2:25 мск стоимость барреля Brent достигла $26,42, тогда как WTI торговалась на уровне $22,2.

На торгах в среду, 18 марта, цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и упала ниже $25 за баррель.Она опустилась с $28,40 за баррель в начале сессии до $24,72 на минимумах к концу дня. Последний раз на таких уровнях цены на нефть были в мае 2003 года.

На фоне падения цен на нефть и паники на мировых фондовых рынках из-за пандемии коронавируса курсы доллара и евро достигли максимального предела роста, установленного Мосбиржей 18 марта. К вечеру среды доллар поднялся до 80,87 руб., а евро — до 88,725 руб.