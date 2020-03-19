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Стоимость нефти Brent выросла на 6% после обвала

На открытии торгов цена нефти Brent превысила отметку $26 за баррель. 18 марта к концу дня она подешевела до минимума с мая 2003 года
BRENT BR-4.20 $26,31 -11,98%
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

По состоянию на 2:25 мск стоимость барреля Brent достигла $26,42, тогда как WTI торговалась на уровне $22,2.

На торгах в среду, 18 марта, цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и упала ниже $25 за баррель.Она опустилась с $28,40 за баррель в начале сессии до $24,72 на минимумах к концу дня. Последний раз на таких уровнях цены на нефть были в мае 2003 года.

Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже
Экономика

На фоне падения цен на нефть и паники на мировых фондовых рынках из-за пандемии коронавируса курсы доллара и евро достигли максимального предела роста, установленного Мосбиржей 18 марта. К вечеру среды доллар поднялся до 80,87 руб., а евро — до 88,725 руб.

Упали и основные фондовые индексы США: к вечеру 18 марта Dow Jones опустился на 10,77%, S&P 500 — на 9,78%, а NASDAQ — на 8,3%.

Стоимость нефти падает с начала месяца, после того, как стало известно о срыве сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу. Из-за распространения коронавируса спрос на нефть просел, и страны — участники соглашения хотели ввести дополнительные ограничения на добычу для поддержки цен.

Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть
Экономика

В ходе торгов 17 марта стоимость Brent выросла на 5%, но старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов назвал этот рост «техническим отскоком». Он допустил, что в ближайшие две недели цены будут держаться на уровне $25–30 за баррель.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ценах на нефть, заявил, что «хотелось бы выше». Комментируя предложение Ирака созвать ОПЕК+ для обсуждения мер по стабилизации рынка, он указал, что Россия будет действовать исходя из мониторинга ситуации.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Brent, нефть
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