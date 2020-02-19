В амурском суде оценили стоимость банка из дела Калви
Банк «Восточный», за контроль над которым борются фонд Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна, получил еще одну оценку рыночной стоимости — 18 млрд руб. На этот раз банк оценивал эксперт по заказу Арбитражного суда Амурской области. Судебная оценка более чем вдвое превышает стоимость банка, рассчитанную исходя из цены размещения планировавшейся допэмиссии, но в 1,7 раза меньше результата оценки, проведенной по заказу одной из сторон акционерного конфликта. РБК ознакомился с материалами новой оценки.
Оценка была заказана судом в рамках рассмотрения иска «Финвижн», требующей отменить решения о допэмиссии «Восточного» на 5 млрд руб. по стоимости 1 коп. за акцию (что дает оценку всего банка в 8 млрд руб.). По мнению «Финвижн», размещение акций было утверждено на основе нерыночной стоимости банка. В подтверждение позиции «Финвижн» представила суду другую оценку, которую по ее заказу провело общество «Гринэкспертиза», определив стоимость банка в 30,6 млрд руб., или практически в один капитал. В Baring Vostok, наоборот, выступали за проведение допэмиссии на первоначальных условиях и были готовы выкупить ее в полном объеме.
Спор вокруг допэмиссии «Восточного» был одним из ключевых в конфликте: банку требовался капитал для выполнения предписания Центрального банка, и акционеры — Baring Vostok и «Финвижн» — осенью 2018 года согласились его финансово поддержать на 5 млрд руб. Но условия проведения допэмиссии «Финвижн» не устроили: у компании был неисполненный опцион почти на 10% акций банка, который Baring Vostok не готов был исполнять, а проведение допэмиссии по установленной цене размыло бы долю опционных акций. На тот момент у «Финвижн» и партнеров Аветисяна было 42% акций банка и исполнение опциона позволяло им получить контроль в банке, консолидировав больше 50% акций.
В мае 2019 года амурский арбитраж по другому иску «Финвижн» принял решение о принудительном исполнении опциона за 750 млн руб., а в июне заморозил допэмиссию.