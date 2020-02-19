В амурском суде оценили стоимость банка из дела Калви

Банк «Восточный», чьи акционеры борются за контроль в российских и зарубежных судах, получил третью оценку стоимости, не совпадающую с предыдущими: ₽18 млрд против ₽8 млрд и ₽30 млрд. Иностранные суды могут не принять эту оценку

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк «Восточный», за контроль над которым борются фонд Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна, получил еще одну оценку рыночной стоимости — 18 млрд руб. На этот раз банк оценивал эксперт по заказу Арбитражного суда Амурской области. Судебная оценка более чем вдвое превышает стоимость банка, рассчитанную исходя из цены размещения планировавшейся допэмиссии, но в 1,7 раза меньше результата оценки, проведенной по заказу одной из сторон акционерного конфликта. РБК ознакомился с материалами новой оценки.

Оценка была заказана судом в рамках рассмотрения иска «Финвижн», требующей отменить решения о допэмиссии «Восточного» на 5 млрд руб. по стоимости 1 коп. за акцию (что дает оценку всего банка в 8 млрд руб.). По мнению «Финвижн», размещение акций было утверждено на основе нерыночной стоимости банка. В подтверждение позиции «Финвижн» представила суду другую оценку, которую по ее заказу провело общество «Гринэкспертиза», определив стоимость банка в 30,6 млрд руб., или практически в один капитал. В Baring Vostok, наоборот, выступали за проведение допэмиссии на первоначальных условиях и были готовы выкупить ее в полном объеме.