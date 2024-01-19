УК «Первая» снизила в суде денежные требования к Euroclear на ₽80 млрд

УК «Первая» сократила свои требования к Euroclear более чем на 40%. Компании удалось компенсировать часть из них за счет получения замещающих облигаций и выплат по ним, а также за счет выплат по президентскому указу

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УК «Первая» сократила свои исковые требования к депозитарию Euroclear из-за полученных выплат по президентскому указу № 665 и замещения части еврооблигаций российских эмитентов, сообщили ее представители на заседании в Арбитражном суде Москвы, передает корреспондент РБК. Как пояснили два источника, знакомых с ходом разбирательства, сумма требований уменьшилась со 185 млрд до 104,5 млрд руб.

Как пояснил представитель «Первой» в рамках заседания, сумма требований была скорректирована в меньшую сторону из-за:

получения УК части выплат по бумагам по указу № 665 (он предполагает перечисление компенсаций российским инвесторам за счет выплат, предназначенных для иностранных владельцев ОФЗ);

замещения части еврооблигаций, по которым изначально были предъявлены требования. После замещения УК может получать доход по бумагам и проводить с ними сделки;

уточнения места хранения некоторых бумаг. В ходе работы над делом выяснилось, что местом хранения активов, по которым изначально были предъявлены требования, является Clearstream, а не Euroclear.

После корректировок итоговая сумма требований уменьшилась более чем в полтора раза. Вся сумма сокращения обусловлена снижением требований по выплате номинала стоимости заблокированных бумаг — со 164 млрд до 84 млрд руб., объяснил один из собеседников РБК. Также была скорректирована сумма требований по недополученным доходам от реинвестирования, она выросла с 402 млн до 1,65 млрд руб. Объем требований по недополученным доходам и вознаграждению УК остался неизменным.

Представитель Euroclear трактовал отказ «Первой» от получения части выплат как отказ от всех исковых требований и просил суд прекратить разбирательство. Также он заявил о необходимости проведения проверки обновленного списка бумаг и требований, который предоставил истец.

Представитель Национального расчетного депозитария, также присутствовавший на заседании (НРД привлечен к разбирательству в качестве третьего лица), сказал, что бумаги все еще принадлежат истцу, право собственности на них не нарушено, хоть они и заблокированы. Ситуацию, при которой «Первая» останется владельцем бумаг и получит выплаты в размере их стоимости в случае положительного решения суда, можно охарактеризовать как неосновательное обогащение, указал он.

Заслушав позиции сторон, суд отложил заседание по делу до конца марта 2024 года.

С иском к Euroclear УК «Первая» обратилась в суд в июле 2023 года. Сумма ее требований к международному депозитарию на тот момент составляла почти 185 млрд руб. В качестве третьих лиц также привлечены депозитарий Райффайзенбанка, специализированный депозитарий «Инфинитум» и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Последний ранее ходатайствовал о приостановке дела, так как вступил в силу указ президента № 665, по которому инвесторам компенсируют «зависшие» выплаты (купоны, дивиденды) по иностранным активам.

Всего в картотеке Арбитражных дел значится более 100 исков к Euroclear от российских частных лиц, брокеров, управляющих и страховых компаний, инвестбанков. Среди них есть и уже завершенные разбирательства. Так, первым дело у Euroclear выиграл банк «Санкт-Петербург». В январе 2023 года Арбитражный суд Москвы обязал Euroclear выплатить банку $107,1 млн и €489 тыс. Но в отличие от «Первой» в этом деле шла речь о собственных активах банка, а не о клиентских бумагах.