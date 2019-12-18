Baring объяснил уголовное преследование Аветисяна в Лондоне

Владелец «Финвижн» нарушает запреты Международного коммерческого арбитража и высокого суда Лондона относительно продолжения судебных тяжб в России, заявил представитель инвестфонда

Представитель инвестфонда Baring Vostok прокомментировал РБК заявление владельца «Финвижн» Артема Аветисяна о попытке инициировать против него уголовное дело в Великобритании.

«Артему Аветисяну некого винить в решениях суда Лондона, кроме самого себя», — заявил РБК представитель фонда. По его словам, владелец «Финвижн» может прекратить споры против него в Лондоне, «просто прекратив судиться против Baring Vostok в России».

По словам собеседника РБК, Аветисян нарушает запреты Международного коммерческого арбитража (LCIA) и высокого суда Лондона относительно продолжения судебных тяжб в России против Baring Vostok, «проявляя полное неуважение к решениям судов, вынесенным в 2019 против его структур».

Аветисян ранее в интервью РБК рассказал, что инвестфонд, с которым он находится в состоянии корпоративного конфликта из-за банка «Восточный», пытается «сконструировать» против него уголовное дело из-за нарушения запрета Высокого суда Лондона судиться с Baring в России параллельно со спором в LCIA.