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Дело Baring Vostok ,  
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Baring объяснил уголовное преследование Аветисяна в Лондоне
Владелец «Финвижн» нарушает запреты Международного коммерческого арбитража и высокого суда Лондона относительно продолжения судебных тяжб в России, заявил представитель инвестфонда

Представитель инвестфонда Baring Vostok прокомментировал РБК заявление владельца «Финвижн» Артема Аветисяна о попытке инициировать против него уголовное дело в Великобритании.

«Артему Аветисяну некого винить в решениях суда Лондона, кроме самого себя», — заявил РБК представитель фонда. По его словам, владелец «Финвижн» может прекратить споры против него в Лондоне, «просто прекратив судиться против Baring Vostok в России».

Аветисян заявил об инициировании против него уголовного дела в Лондоне
Финансы

По словам собеседника РБК, Аветисян нарушает запреты Международного коммерческого арбитража (LCIA) и высокого суда Лондона относительно продолжения судебных тяжб в России против Baring Vostok, «проявляя полное неуважение к решениям судов, вынесенным в 2019 против его структур».

Аветисян ранее в интервью РБК рассказал, что инвестфонд, с которым он находится в состоянии корпоративного конфликта из-за банка «Восточный», пытается «сконструировать» против него уголовное дело из-за нарушения запрета Высокого суда Лондона судиться с Baring в России параллельно со спором в LCIA.

В августе 2016 года Evision (кипрская структура Baring Vostok) и «Финвижн» договорились объединить свои банки «Юниаструм» и «Восточный». В результате сделки инвестфонд получил в объединенном банке 51,6%, Аветисян и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 40,2%. Стороны также заключили акционерное соглашение, в соответствии с которым все споры будут решаться в LCIA. Стороны также договорились об опционе на 9,99% акций «Восточного», но Evision не стала продавать их, когда пришел срок исполнения. Baring обвинила Аветисяна в выводе активов из «Юниаструма», стороны начали разбирательство в Лондонском международном третейском суде.

В феврале 2019 года СК по заявлению Юсупова завел дело в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви. По версии следствия, он убедил совет директоров «Восточного» проголосовать за сделку по обмену кредита Первому коллекторскому бюро размером 2,5 млрд руб. на акции инвестфонда IFTG. На этом фоне «Финвижн» добилась в Амурском арбитраже принудительного выкупа 9,99% акций банка и получила над ним контроль. Компания утверждала в иске, что  решение суда в Лондоне по спорному пакету не будет принято к исполнению в России, ссылаясь на поправки в законодательство, которые запрещали это делать.

Как заявил РБК Аветисян, он готов заключить с Baring мировое соглашение, однако сейчас с представителями фонда он не общается.

Авторы: Павел Казарновский, Наталия Анисимова
Теги: Артем Аветисян, Baring Vostok
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