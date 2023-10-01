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Финансы ,  
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Вступил в силу запрет использовать SWIFT для переводов внутри России

В России вступил в силу запрет банкам на переводы внутри страны через SWIFT
Фото: Владимир Баранов / ТАСС
Фото: Владимир Баранов / ТАСС

В России с 1 октября вступил в силу запрет ЦБ для банков на переводы внутри страны с использованием международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Отечественные кредитные организации теперь могут совершать такие операции только с помощью российской финансовой инфраструктуры.

Решение было анонсировано Банком России еще в марте. «Это позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций», — поясняли в ЦБ.

Регулятор в 2014 году создал российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Она может применяться внутри России, но за рубежом ее использование ограничено.

После начала военной операции на Украине западные страны в рамках санкций начали отключать российские банки от SWIFT. Это коснулось в том числе Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и других кредитных организаций. Российские власти называли санкции США и ЕС незаконными и легитимными.

Теги
SWIFT переводы ЦБ
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