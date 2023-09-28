Минэкономики раскрыло степень «юанизации» торговли России без учета Китая

Рубль стал основной валютой расчетов России по экспорту, причем даже с недружественными странами. Юань же активно используется в торговле России со странами помимо Китая. Такие данные РБК раскрыли в Минэкономразвития

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Валюты дружественных стран и рубль стали играть определяющую роль в российской внешней торговле: в экспорте их совокупная доля в июле 2023 года достигла 72% (в начале 2022 года не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022-го). Такие данные привело Министерство экономического развития в ответ на запрос РБК. «В дальнейшем показатели продолжат расти», — считают в ведомстве.

«Российский рубль является основной валютой экспортных расчетов — его доля в текущем году выросла более чем в три раза и превысила 40%», — сообщило Минэкономразвития. Причем Россия рассчитывается в рубле почти со всеми контрагентами — как дружественными, так и недружественными, подчеркнули там.

В сентябре 2023 года Банк России возобновил в измененном формате публикацию агрегированной информации о структуре валютных расчетов во внешней торговле (она была остановлена весной 2022 года). По данным ЦБ, Россия в июле получала менее 28% доходов от экспорта в токсичных валютах (против 87% в январе 2022 года) и перечисляла менее 31% в этих валютах за импорт (против 67% в январе 2022 года).

Согласно данным ЦБ, в поступлениях России за экспорт в Европу сейчас 49,5% приходится на рубли, а в платежах за импорт из Европы на рубли приходится почти 50%.

Использование юаня

Наиболее значимой из дружественных валют является китайский юань. Как сообщило Минэкономразвития, в первом полугодии 2023 года 75% российско-китайского товарооборота обслуживалось в юанях. Однако юань активно используется и в торговых расчетах России с третьими странами: 25% оборота с остальным миром в первом полугодии приходилось на юань.

Кроме того, средний оборот торгов в России валютной парой рубль/юань приблизился к 200 млрд руб. в день (рост более чем в 100 раз с начала 2022 года), значительно вырос выпуск долговых инструментов в юанях на Московской бирже — сейчас там обращаются 55 выпусков объемом более 80 млрд юаней, добавили в Минэкономразвития.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что выступает за использование юаня в расчетах России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Летом иностранные СМИ сообщали, что ряд индийских и пакистанских импортеров платят за российскую нефть в юанях.

27 сентября Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал исследование своих экономистов, основанное на «12 млн учетных данных об импортных транзакциях» России. В нем говорится, что во втором полугодии 2022 года юань опередил доллар по стоимости выставленных счетов-фактур за импорт товаров из Китая в Россию. «Однако юань также начал использоваться в торговых расчетах России с третьими странами, такими как Монголия, Тайвань, Филиппины, Малайзия, ОАЭ, Таиланд, Япония, Таджикистан и Сингапур», — говорится в статье экономистов ЕБРР. Даже в эпизодических сделках по импорту из США, Евросоюза и Великобритании (1–2% по объему транзакций) как валюта расчетов используется юань, указали в ЕБРР.

Использование юаня в расчетах увеличивается в среднем на 4 процентных пункта в торговле России со странами, имеющими активные валютные своповые линии с Народным банком Китая (например, Монголия, Таджикистан), отмечают авторы из ЕБРР. Такие своповые линии облегчают использование экспортерами этих стран юаней, полученных от российских импортеров, объясняют они. По состоянию на 2022 год у ЦБ Китая были открыты 38 двусторонних своповых линий общим объемом 4 трлн юаней (в том числе с Гонконгом, Южной Кореей, Европейским центробанком, Сингапуром, Австралией, Индонезией и т.д.), отмечается в докладе «Использование юаня в трансграничных платежах», выпущенном в марте 2023 года под эгидой МВФ.

Растущая опора России на юань не лишена рисков, предостерегали иностранные эксперты. Если макроэкономическая ситуация в Китае ухудшится, может произойти «финансовое заражение» России, писала в японской газете Nikkei в феврале 2023 года советник Oxford Analytica Нурия Капралу. Поскольку Народный банк Китая активно управляет курсом юаня, сбережения России в этой валюте уязвимы к китайским интервенциям, считает она.

Другие дружественные валюты

В торговле России с Индией, Турцией, ОАЭ используются соответствующие валюты этих стран, однако на их долю приходится только 5–15% двустороннего оборота, а в торговле России с третьими странами такие валюты практически не применяются, говорится в исследовании.

Анализ ЕБРР иллюстрирует, что «геополитическая напряженность и торговые санкции могут уменьшить привлекательность доллара США как валюты для расчетов в международной торговле», резюмируют авторы.

Идет активное стимулирование использования и других валют дружественных государств — турецкой лиры, индийской рупии, дирхама ОАЭ, южноафриканского ранда, указали в Минэкономразвития. «Диверсифицированная корзина расчетных валют позволит нивелировать валютные и транзакционные риски и повысить устойчивость российской экономики к санкционному давлению», — подытожили там.