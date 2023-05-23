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Глава ВТБ призвал подключить российские банки к китайскому аналогу SWIFT

Глава ВТБ Костин призвал напрямую подключить российские банки к китайскому аналогу SWIFT
Костин выступил за прямое подключение к CIPS, разработанной в Китае. Эксперты отмечали ранее, что она не заменит SWIFT, так как китайская система использует ее инфраструктуру, а прямое участие разрешено только резидентам Китая
ВТБ VTBR ₽0,023 +0,5% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,299 -0,63% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российские банки остро нуждаются в прямом подключении к международной китайской системе банковских переводов Cross-border Interbank Payment System (CIPS), сказал глава ВТБ Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме.

Банкир сказал, что это обусловлено «взрывным ростом трансграничных платежей между Россией и Китаем — более 200% за последний квартал только по нашему банку». Выгоду от подключения российских банков к CIPS получат не только крупные фирмы, продолжил он, но также предприятия среднего и малого бизнеса в России и Китае, поскольку их значимость в торговле двух стран вырастет.

«Кроме того, юань является единственной на сегодня дружественной валютой, которая может быть эффективно использована для балансировки расчетов по операциям российских контрагентов с совместными странами-партнерами в условиях профицита в торговле с ними в пользу России», — добавил глава ВТБ.

После начала Россией военной операции на Украине многие крупные российские банки отключили от SWIFT — системы, которая используется для передачи информации между банками при проведении валютных переводов. Она не влияет на возможность осуществления таких операций, так как можно использовать другие способы обмена сообщениями, но является наиболее надежной и распространенной. Под ограничения попал среди прочих и ВТБ.

CIPS существует с 2015 года, она была задумана специально для интернационализации юаня. CIPS — это платежная система, которая предлагает клиринговые и расчетные услуги, а SWIFT — сеть обмена сообщениями, а не платежная система.

Участники CIPS могут быть прямыми и косвенными: первые открывают учетную запись в CIPS, напрямую отправляют и получают сообщения через систему, а вторые — обладают косвенным доступом к услугам, предоставляемым CIPS через прямых участников, банки-корреспонденты. Как пояснял директор инвестиционно-торгового департамента «Абсолют банка» Сергей Михайлов, статус прямого участника по правилам системы присваивается только резидентам Китая и их дочерним структурам. Он также напомнил, что CIPS использует SWIFT в качестве сервиса доставки сообщений, а потому быть заменой китайская система не сможет.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
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