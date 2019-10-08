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Финансы ,  
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ВТБ отказался от приема вкладов в евро
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

ВТБ с 8 октября убрал из своей линейки вклады в евро — открыть такой депозит теперь нельзя ни на сайте банка, ни в мобильном приложении.

Клиентам-физлицам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте, сообщили корреспонденту РБК в call-центре кредитной организации. Комиссия за обслуживание счетов в евро не взимается, добавили там.

РБК направил запрос в ВТБ.

В банке видят «тренд по «перекладыванию» средств клиентов из валюты в рубли» сообщала его пресс-служба в сентябре.

ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли «Авангард», Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк. Почти все связывали это решение с рыночной конъюнктурой. Из-за разницы ставок в России и еврозоне российские банки стали терять на депозитах в евро — они размещают средства по отрицательным ставкам, а брать плату с клиентов за привлечение депозитов не могут, поскольку это противоречит Гражданскому кодексу.

Участники рынка уже обратились в ЦБ с просьбой скорректировать законодательство и разрешить вводить отрицательные ставки по депозитам, сообщала глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. По ее словам, регулятор сейчас анализирует предложения банков. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов подчеркивал, что возможные изменения не затронут валютные вклады физических лиц, они могут распространиться только на депозиты юрлиц.

Теги: банки, вклады, валюта, евро
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