ВТБ отказался от приема вкладов в евро

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

ВТБ с 8 октября убрал из своей линейки вклады в евро — открыть такой депозит теперь нельзя ни на сайте банка, ни в мобильном приложении.

Клиентам-физлицам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте, сообщили корреспонденту РБК в call-центре кредитной организации. Комиссия за обслуживание счетов в евро не взимается, добавили там.

РБК направил запрос в ВТБ.

В банке видят «тренд по «перекладыванию» средств клиентов из валюты в рубли» сообщала его пресс-служба в сентябре.

ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли «Авангард», Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк. Почти все связывали это решение с рыночной конъюнктурой. Из-за разницы ставок в России и еврозоне российские банки стали терять на депозитах в евро — они размещают средства по отрицательным ставкам, а брать плату с клиентов за привлечение депозитов не могут, поскольку это противоречит Гражданскому кодексу.