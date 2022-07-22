ВТБ и Сбер снизят ставки по ипотеке
ВТБ с 25 июля снизит минимальную ставку по ипотеке на 0,6 п.п. до 9,9% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Помимо этого банк анонсировал снижение ставки по потребительским кредитам на на 0,5 п.п. — до 5,4%.
«Рефинансирование ипотечных кредитов также будет доступно по ставке 9,9% <...> Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях», — отметили в ВТБ.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отметил, что ставки по ипотеке возвращаются к однозначному уровню. По его словам, помимо оживления деловой активности осенью это позволит рассчитывать на рост продаж всех розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии.
Сбербанк с 26 июля также улучшит условия по ипотечным программам, снизив базовую ставку на 0,6% — до 9,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка.
ЦБ 22 июля снизил ключевую ставку сразу на 1,5 п. п. — до 8% годовых. Это снижение — пятое подряд с середины апреля. За три месяца регулятор снизил ключевую ставку более чем вдвое с рекордных 20%.
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