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ВТБ и Сбер снизят ставки по ипотеке

ВТБ и Сбербанк снизят ставки по ипотеке до 9,9% годовых как для новостроек, так и для вторичного рынка. Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 8%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

ВТБ с 25 июля снизит минимальную ставку по ипотеке на 0,6 п.п. до 9,9% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Помимо этого банк анонсировал снижение ставки по потребительским кредитам на на 0,5 п.п. — до 5,4%.

«Рефинансирование ипотечных кредитов также будет доступно по ставке 9,9% <...> Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях», — отметили в ВТБ.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отметил, что ставки по ипотеке возвращаются к однозначному уровню. По его словам, помимо оживления деловой активности осенью это позволит рассчитывать на рост продаж всех розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии.

Сбербанк с 26 июля также улучшит условия по ипотечным программам, снизив базовую ставку на 0,6% — до 9,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка.

ЦБ снизил ключевую ставку до 8%
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ЦБ 22 июля снизил ключевую ставку сразу на 1,5 п. п. — до 8% годовых. Это снижение — пятое подряд с середины апреля. За три месяца регулятор снизил ключевую ставку более чем вдвое с рекордных 20%.

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