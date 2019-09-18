«Восточный» пообещал проверить новую оценку акций из дела Калви

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 12:36
Турчак объяснил мотивы поддержки Устинова Политика, 14:48 Мать избитой в Ингушетии девочки впервые встретилась со своей дочерью Общество, 14:47 Кремль не увидел снижения доверия к суду из-за приговора Павлу Устинову Политика, 14:34 В онкоцентре имени Блохина опровергли информацию о закрытии отделения Общество, 14:34 Вадим Жоров — о дополнительном гражданстве и политико-правовых рисках Партнерский материал, 14:32 Стала известна дата нового собрания попечительского совета РФС Михельсона Спорт, 14:31 «Будьте готовы к Bitcoin по $20 тыс.»: глава BitMEX дал новый прогноз Крипто, 14:23 Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен Спорт, 14:21 СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства» Бизнес, 14:17 Глава Минюста Украины предложил сократить число тюрем в стране в 40 раз Общество, 14:11 Суд взыскал с экс-главы федерации баскетбола России почти 43 млн руб. Спорт, 14:09 Орешкин, Греф, Белоусов оценили последствия атаки на объекты Saudi Aramcо Бизнес, 14:07 Кремль «принял к сведению» общественный резонанс из-за дела Устинова Общество, 14:05 Почему российские страховщики застряли в доцифровой эре Pro, 14:05
Дело Baring Vostok ,  
0 
«Восточный» пообещал проверить новую оценку акций из дела Калви
Банк считает, что выводы экспертизы по делу Baring Vostok, которая изменила оценку акций IFTG, противоречат мнению «большой четверки» аудиторов
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Восточный» потребует проверить эксперта, который проводил финансовую экспертизу стоимости пакета акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку в счет погашения кредита. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Накануне источники РБК и ТАСС сообщили, что, согласно заказанной следствием экспертизе, рыночная оценка акций компании, переданной банку, составляет $60 млн, или порядка 3,8 млрд руб. Как указывал источник РБК, с учетом ограничений в уставе IFTG на момент сделки акции стоили 260 млн руб. Изначально следствие оценивало акции в 600 тыс. руб., а в самом банке указывали, что они стоили порядка 3 млрд руб.

Бизнес
Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви


Как отметили в «Восточном», выводы эксперта противоречат мнению аудиторов из «большой четверки» (Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG), а также выводам люксембургских юристов.

«Для начала банк хочет ознакомиться с доводами, приводимыми для цифры 260 млн, не говоря уже о 3,8 млрд (если такая оценка есть в природе), и после этого комментировать экспертизу», — заявили в банке.

Источник ТАСС отмечал, что выводы экспертизы подтверждают позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

«Восточный» в 2015 году заключил с «Первым коллекторским бюро» кредитные соглашения на 2,5 млрд руб. В феврале 2017 года банк обменял выданный ПКБ кредит на акции IFTG. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров и тот проголосовал за сделку.

Финансы
«Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд руб.

Миноритарий и один из членов совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ, после чего в отношении Калви завели дело о мошенничестве в крупном размере. Следствие посчитало, что сделка была невыгодной из-за низкой стоимости акций.

Сам бизнесмен связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке — между Baring Vostok с одной стороны и «Финвижн» Артема Авитесяна с партнерами. До уголовного дела Baring Vostok был контролирующим акционером «Восточного», однако позднее по решению суда почти 10-процентный пакет акций банка перешел к «Финвижн».

Авторы: Павел Казарновский, Наталия Анисимова
Теги: Майкл Калви, «Восточный», Baring Vostok
Материалы по теме
Фонд Калви не смог оспорить утрату контроля над банком «Восточный»
Финансы
Компания Аветисяна пообещала влить в банк из дела Калви 2 млрд руб.
Финансы
На пакет акций фонда IFTG из уголовного дела Калви нашлись покупатели
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter