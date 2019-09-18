«Восточный» пообещал проверить новую оценку акций из дела Калви

Банк считает, что выводы экспертизы по делу Baring Vostok, которая изменила оценку акций IFTG, противоречат мнению «большой четверки» аудиторов

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Восточный» потребует проверить эксперта, который проводил финансовую экспертизу стоимости пакета акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку в счет погашения кредита. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Накануне источники РБК и ТАСС сообщили, что, согласно заказанной следствием экспертизе, рыночная оценка акций компании, переданной банку, составляет $60 млн, или порядка 3,8 млрд руб. Как указывал источник РБК, с учетом ограничений в уставе IFTG на момент сделки акции стоили 260 млн руб. Изначально следствие оценивало акции в 600 тыс. руб., а в самом банке указывали, что они стоили порядка 3 млрд руб.

Как отметили в «Восточном», выводы эксперта противоречат мнению аудиторов из «большой четверки» (Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG), а также выводам люксембургских юристов.

«Для начала банк хочет ознакомиться с доводами, приводимыми для цифры 260 млн, не говоря уже о 3,8 млрд (если такая оценка есть в природе), и после этого комментировать экспертизу», — заявили в банке.

Источник ТАСС отмечал, что выводы экспертизы подтверждают позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела.