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Финансы ,  
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«Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд руб.
Банк «Восточный» отказался продать за ₽2,6 млрд акции IFTG, из-за оценки которых Майкла Калви обвиняют в мошенничестве. Следствие оценивало их в ₽600 тыс., а банк - в ₽3,7 млрд, исходя из "убытка", связанного с их приобретением
Майкл Калви (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Банк «Восточный» отказался продать пакет акций люксембургской IFTG фонду Parus Marine Чарльза Райана за 2,6 млрд руб., следует из ответа «Восточного» на предложение Parus Marine, с которым ознакомился РБК.

IFTG владеет долями в нескольких финансовых компаниях — работающих на фондовых рынках — ITI Capital и ITI Funds, маркетплейсе Finvale и стартапе в сфере эквайринга 2can & iBox.

Оценка этого пакета в рамках другой сделки ранее стала причиной возбуждения уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег.

В банке «Восточный» РБК подтвердили получение предложения от Чарлза Райна.

Американский инвестор в России

Parus Marine отправил предложение «Восточному» с просьбой ответить на него до 14 августа (документ есть у РБК, ранее об этом написали «Ведомости»). Фонд позиционирует себя как консорциум американских инвесторов, которые инвестируют в том числе в Россию и СНГ с 1996 года. Сумма вложений превышает $2,5 млрд, говорилось в оффере. Parus Marine LLC зарегистрирована в Мэриленде в 2004-м году, компания не раскрывает свою отчетность.

Райан, который ведет переговоры с «Восточным» от Parus Marine, — председатель фонда UFG Asset Management. Сейчас он возглавляет совет директоров «Магнита». В пресс-службе UFG ранее РБК говорили, что не имеют никаких сведений о Parus Marine и не связаны с этим фондом. Parus не связан и с Baring Vostok, который работает в России также с 1990-х, а Райан в нем — один из инвесторов, уточнял представитель Baring.

«Восточный» попросил Parus Marine и Райана пересмотреть цену предложения. Банк считает, что они стоят 3,7 млрд руб, пишет предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян в ответе Parus Marine и Райану. Эта сумма складывается следующим образом:

  • 2,6 млрд руб. — выданный «Восточным» кредит «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), который был погашен в счет стоимости акций IFTG, переданных на баланс банка. Эта сделка стало основной уголовного дела против Калви. Банк признан потерпевшим по делу, напоминает Арутюнян. Следствие считает оценку акций в рамках этой сделки завышенной.
  • Еще 1,1 млрд руб. — средства, которые банк выплатил ПКБ за «фиктивные услуги», пишет глава «Восточного» (какие именно, не уточняется). «Таким образом, общая сумма убытка, связанная с приобретением акций составляет 3,7 млрд руб.», — говорится в письме.

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На пакет акций фонда IFTG из уголовного дела Калви нашлись покупатели

Условия оффера со стороны Parus Marine также предполагали, что банк вернет фонду деньги, если право владения фонда ациями IFTG будет затронуто в судебных производствах. Арутюнян сообщил в письме, что банк не может согласиться с таким условием. Он добавил, что «Восточный» не располагает информацией о Parus Marine и «не может провести оценку правоспособности и источников платежеспособности компании». В связи с этим банк попросил подтвердить источники средств на сделку.

Арутюнян в письме также пишет, что Калви и Райана «связывают совместные инвестиции, работа в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и Атлантическом совете». «Нам также известно, вы финансировали предвыборную кампанию брата Майкла Калви — Кевина Калви в Конгресс США», — пишет глава «Восточного», отмечая, что банк «понимает желание помочь Майклу Калви и возместить ущерб, причиненный преступлением, в совершении которого он обвиняется». Калви, его друзья и партнеры по бизнесу предоставили в виде пожертвований $30 тыс. на кампанию Кевина Калви, писало в 2010-м году издание The Oklahoman. РБК направил запрос в Baring Vostok.

«Полученное предложение содержит условие, которое дает неограниченную возможность предъявления банку требования о возврате денежных средств», — сказали в пресс-службе «Восточного». Банк «при всем желании не может обеспечить due diligence по указанным акциям», — указали там, пообещав рассмотреть продажу пакета акций IFTG, если предложение будет отражать сумму ущерба и не будет включать условий о возврате денег.

Дело Калви

Майкл Калви вместе с партнерами был арестован в феврале 2019 года по делу о мошенничестве, и сейчас находится под домашним арестом.

Суть обвинений сводится к следующему: «Восточный» в начале 2017 года обменял выданный ПКБ кредит (2,5 млрд руб.) на акции люксембургской IFTG. Для сделки этот пакет был оценен в 3 млрд руб., но следователи считают, что он на самом деле стоил 600 тыс. руб. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров и тот проголосовал за сделку. Заявление в ФСБ написал миноритарий и один из членов совета директоров банка Шерзод Юсупов — партнер Артема Аветисяна (владеет пакетом акций «Восточного» через кипрскую «Финвижн»).

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Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке: между Baring Vostok, с одной стороны, и «Финвижн» Артема Авитесяна с партнерами (бывшими акционерами Юниаструм банка, объединенного с «Восточным» с 2017 года), с другой.

До уголовного дела против Калви Baring Vostok был контролирующим акционером «Восточного», но в ходе процесса в Амурском арбитраже «Финвижн» отсудила почти 10-процентный пакет «Восточного» у Baring. Аветисян с партнерами стали владеть более 50% акций банка. После перехода контроля у банка сменился председатель правления — его возглавил Вячеслав Арутюнян. До этого и.о. главы банка был Александр Нестеренко.

Зачем нужна продажа IFTG и кто еще на него претендует

После выполнения последнего предписания ЦБ о создании резервов на 5,1 млрд руб. по проблемным корпоративным активам, норматив достаточности базового капитала банка «Восточный» опустился ниже 5,125% — до конца августа банк должен поднять норматив либо списать субординированные обязательства, которыми владеют его клиенты. Один из вариантов решения проблем — продажа части розничного портфеля. Реализация пакета IFTG также помогла бы банку повысить достаточность капитала. Предложение о его продаже было разослано банком при прежнем руководстве.

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«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

Майкл Калви на суде в июле предлагал продать пакет на рынке, чтобы доказать, что они стоят больше 600 тыс. руб.

Фонд, одним из инвестором в котором является Райан, — не единственная компания, направлявшая предложения о выкупе акций. Известны еще два претендента. Это британская Thompson Crosby, предоставляющая консультационные услуги на финансовых рынках (ее предложение есть у РБК). На сайте компании указано, что одним из ее партнеров выступает ITI Capital (долей в этой компании владеет сама IFTG). Thompson Crosby готова обсуждать выкуп акций IFTG за $35 — 40 млн. Заинтересованность в IFTG выразил и фонд Pacific World Fund Management (зарегистрирован в Гонконге в 2010 году). PWFM дал более скромную оценку пакета в $34–38 млн (2,135–2,386 млрд руб.).

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Восточный», Майкл Калви
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