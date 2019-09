ВИП-клиенты ПСБ заплатят Ананьевым за проигранный иск

Иски о возмещении ущерба подали две группы инвесторов, купивших бонды PSC. Ответчиками выступили как сами братья Ананьевы, так и PSC B.V., Peters, английские компании Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd, а также кипрская Menrela Ltd (через последние три фирмы братья владели PSC). Истцы посчитали, что сотрудники Промсвязьбанка вынудили их вложить свои средства в кредитные ноты, пообещав, что это безопасные инвестиции, а презентация продукта создавала у истцов впечатление, что облигации гарантированы самими братьями, говорится в решении суда. ВИП-клиенты заявили, что банк в момент выпуска бондов уже был в плохом финансовом положении, а «братья обманом хотели обогатиться за их счет».

Обе группы инвесторов подали по иску и предъявили требования о возмещении $40 млн. К истцам присоединились еще две группы бывших ВИП-клиентов банка, которые просили учесть и их требования, но суд им в этом отказал. В сумме речь идет о примерно 100 бывших состоятельных клиентах банка с претензиями на $80 млн. Выплату издержек поделят между ними.

Проблемы Ананьевых в России В России у Ананьевых почти нет успешных процессов. Сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается иск к братьям, бывшим топ-менеджерам ПСБ и PSC B.V. на 282 млрд руб. По этому иску арестованы активы братьев в России, в том числе музей Института русского реалистического искусства. Братья проиграли еще ряд процессов в Арбитражном суде, которые являются эпизодами большого иска на 282 млрд руб. Кроме того, против Ананьевых завели уголовное дело о растрате и отмывании ₽66 млрд и $575 млн, они заочно арестованы Басманным судом Москвы.

Истцы просили суд рассмотреть претензии по существу и арестовать активы братьев. Ранее по одному из исков Высокий суд Лондона уже накладывал временный арест на акции банка «Возрождение», принадлежавшего Дмитрию Ананьеву. Летом 2018 года арест временно помешал ВТБ купить этот банк, но затем судья его снял.

King & Spalding в этом процессе представляла интересы Antracite Investment Ltd, Urgula Platinum Ltd и кипрской Menrela Ltd, которые входят в группу Promsvyaz. Эти три ответчика заявили ходатайство об оставлении иска без рассмотрения (strike-out), которое и удовлетворил суд. Первым об этом написало «Право.ru».