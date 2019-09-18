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Финансы ,  
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ВИП-клиенты ПСБ заплатят Ананьевым за проигранный иск
Бывшие ВИП-вкладчики Промсвязьбанка проиграли иск к братьям Ананьевым и компаниям из их группы на $40 млн. Они компенсируют им судебные издержки в размере $2,7 млн
Дмитрий Ананьев и Алексей Ананьев (Фото: Валерий Левитин / «‎Коммерсантъ»)

Высокий суд Лондона отказал ВИП-клиентам Промсвязьбанка, потребовавшим $40 млн с бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, следует из решения суда (есть у РБК). Как рассказал РБК партнер юрфирмы King & Spalding Егише Джазоян, представляющей интересы трех ответчиков, суд обязал истцов провести авансовую выплату всем ответчикам в размере £2,2 млн  (около $2,7 млн).

«Отдельный процесс по рассмотрению суммы издержек занимает в Англии достаточно длительное время. Чтобы компенсировать успешной стороне — в данном случае ответчикам — время ожидания, есть процедура авансовой выплаты (payment on account)», — объяснил решение суда Джазоян.

Истцами в процессе выступили бывшие ВИП-вкладчики Промсвязьбанка, которые приобрели кредитные ноты (облигации, привязанные к кредитному договору) компании Peters International (Cayman) Limited, входивший в группу Ананьевых в 2017 году. Бонды не учитывались на балансе самого банка. Гарантии по выпуску дали Promsvyaz Capital B.V. (PSC, через нее братья владели банком) и Peters International Investment, принадлежащие Ананьевым. Всего было четыре выпуска бондов на $170 млн и €60 млн.

Гарантии братьев

В октябре 2017 года по нотам, приобретенным ВИП-клиентами банка, был выплачен первый купон. В январе 2018-го, уже после того как Центробанк забрал Промсвязьбанк на санацию, PSC и гаранты допустили первый технический дефолт, в апреле — второй.

Финансы
Клиенты Промсвязьбанка предъявили Ананьевым новые требования в Лондоне

Иски о возмещении ущерба подали две группы инвесторов, купивших бонды PSC. Ответчиками выступили как сами братья Ананьевы, так и PSC B.V., Peters, английские компании Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd, а также кипрская Menrela Ltd (через последние три фирмы братья владели PSC). Истцы посчитали, что сотрудники Промсвязьбанка вынудили их вложить свои средства в кредитные ноты, пообещав, что это безопасные инвестиции, а презентация продукта создавала у истцов впечатление, что облигации гарантированы самими братьями, говорится в решении суда. ВИП-клиенты заявили, что банк в момент выпуска бондов уже был в плохом финансовом положении, а «братья обманом хотели обогатиться за их счет».

Обе группы инвесторов подали по иску и предъявили требования о возмещении $40 млн. К истцам присоединились еще две группы бывших ВИП-клиентов банка, которые просили учесть и их требования, но суд им в этом отказал. В сумме речь идет о примерно 100 бывших состоятельных клиентах банка с претензиями на $80 млн. Выплату издержек поделят между ними.

РБК направил запросы в другие юридические фирмы, представляющие интересы ответчиков и истцов.

Проблемы Ананьевых в России

В России у Ананьевых почти нет успешных процессов. Сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается иск к братьям, бывшим топ-менеджерам ПСБ и PSC B.V. на 282 млрд руб. По этому иску арестованы активы братьев в России, в том числе музей Института русского реалистического искусства. Братья проиграли еще ряд процессов в Арбитражном суде, которые являются эпизодами большого иска на 282 млрд руб.

Кроме того, против Ананьевых завели уголовное дело о растрате и отмывании ₽66 млрд и $575 млн, они заочно арестованы Басманным судом Москвы.

Почему проиграли ВИП-вкладчики Промсвязьбанка

Истцы просили суд рассмотреть претензии по существу и арестовать активы братьев. Ранее по одному из исков Высокий суд Лондона уже накладывал временный арест на акции банка «Возрождение», принадлежавшего Дмитрию Ананьеву. Летом 2018 года арест временно помешал ВТБ купить этот банк, но затем судья его снял.

King & Spalding в этом процессе представляла интересы Antracite Investment Ltd, Urgula Platinum Ltd и кипрской Menrela Ltd, которые входят в группу Promsvyaz. Эти три ответчика заявили ходатайство об оставлении иска без рассмотрения (strike-out), которое и удовлетворил суд. Первым об этом написало «Право.ru».

  • Судья отметил, что он не недооценивает значимость дефолта по бондам для истцов, а их желание получить компенсацию ему понятно. Главный вопрос, по мнению судьи, не легитимность этого желания, а то, насколько для его удовлетворения подходит выбранная юрисдикция.
  • Иски были заявлены к английским компаниям, в то время как остальных ответчиков, в том числе братьев Ананьевых, привлекли в качестве соответчиков. «Истцы использовали концепцию якорного ответчика, — объяснил Джазоян. — Раз против английских компаний нет никаких оснований предъявлять иск, то остальные ответчики отпадают сами собой, так как не имеют никакой связи с юрисдикцией, как суд и определил в своем решении».
  • «Английские компании должны были сделать что-то большее, чем просто существовать в качестве корпоративных акционеров PromsvyazCapital и быть косвенными владельцами ПСБ», — подчеркнул в решении судья Эндрю Бейкер.
  • Он отметил, что наиболее очевидными ответчиками были бы Промсвязьбанк и, возможно, Дмитрий Ананьев, а юрисдикциями — Россия и, вероятно, Кипр (Дмитрий Ананьев имеет гражданство Кипра с июня 2017 года, отмечалось в материалах суда). Арест активов ответчиков судья также не счел необходимым, так как не увидел рисков их рассеивания.
Автор: Павел Казарновский
Теги: Промсвязьбанк, Ананьевы, Высокий суд Лондона
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