ВИП-клиенты ПСБ заплатят Ананьевым за проигранный иск

Бывшие ВИП-вкладчики Промсвязьбанка проиграли иск к братьям Ананьевым и компаниям из их группы на $40 млн. Они компенсируют им судебные издержки в размере $2,7 млн

Дмитрий Ананьев и Алексей Ананьев (Фото: Валерий Левитин / «‎Коммерсантъ»)

Высокий суд Лондона отказал ВИП-клиентам Промсвязьбанка, потребовавшим $40 млн с бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, следует из решения суда (есть у РБК). Как рассказал РБК партнер юрфирмы King & Spalding Егише Джазоян, представляющей интересы трех ответчиков, суд обязал истцов провести авансовую выплату всем ответчикам в размере £2,2 млн (около $2,7 млн).

«Отдельный процесс по рассмотрению суммы издержек занимает в Англии достаточно длительное время. Чтобы компенсировать успешной стороне — в данном случае ответчикам — время ожидания, есть процедура авансовой выплаты (payment on account)», — объяснил решение суда Джазоян.

Истцами в процессе выступили бывшие ВИП-вкладчики Промсвязьбанка, которые приобрели кредитные ноты (облигации, привязанные к кредитному договору) компании Peters International (Cayman) Limited, входивший в группу Ананьевых в 2017 году. Бонды не учитывались на балансе самого банка. Гарантии по выпуску дали Promsvyaz Capital B.V. (PSC, через нее братья владели банком) и Peters International Investment, принадлежащие Ананьевым. Всего было четыре выпуска бондов на $170 млн и €60 млн.

Гарантии братьев

В октябре 2017 года по нотам, приобретенным ВИП-клиентами банка, был выплачен первый купон. В январе 2018-го, уже после того как Центробанк забрал Промсвязьбанк на санацию, PSC и гаранты допустили первый технический дефолт, в апреле — второй.