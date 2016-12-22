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Клиенты Промсвязьбанка предъявили Ананьевым новые требования в Лондоне
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Клиенты Промсвязьбанка предъявили Ананьевым новые требования в Лондоне
Финансы, 19:26
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Клиенты Промсвязьбанка предъявили Ананьевым новые требования в Лондоне
Еще 25 VIP-клиентов Промсвязьбанка присоединились к иску к братьям Ананьевым в Высоком суде Лондона с новыми требованиями — на сумму €5,4 млн и $11,2 млн. Таким образом, держатели нот в общей сложности требуют €16,4 и $26,8 млн
Алексей Ананьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

25 состоятельных клиентов Промсвязьбанка (ПСБ) присоединились к иску к его бывшим владельцам Дмитрию и Алексею Ананьевым в Высоком суде Лондона, поданному в июле этого года. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе агентства Myddleton Communications, которое представляет интересы группы истцов. Новые истцы предъявили требования на сумму €5,4 млн и $11,2 млн. Ранее по иску уже предъявлены требования на сумму в €11 млн и $15,6 млн. Таким образом, всего клиенты Промсвязьбанка требуют с Ананьевых €16,4 и $26,8 млн.

Истцы — держатели кредитных нот (CLN) компании Peters International (Cayman) Limited, которые в 2017 году предлагались состоятельным клиентам Промсвязьбанка. Эти бумаги не находились на балансе ПСБ, но выпускались под гарантии компаний Promsvyaz Capital B.V. и Peters International Investment N.V., конечными бенефициарами которых были Ананьевы. В январе по CLN был допущен первый технический дефолт, а в апреле — второй, после чего часть инвесторов обратилась в суд.

Ответчиками по иску кроме самих Ананьевых выступают семь компаний, в том числе нидерландская Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы раньше владели банком «Возрождение» и Промсвязьбанком. Другие ответчики — английские Antracite Investment Ltd, Urgula Platinum Ltd, кипрская Menrela Ltd (через них Ананьевы владели Promsvyaz Capital), кипрская Fintailor Investment Ltd, Peters International Investment и Peters International (Cayman) Limited.

Новые истцы намерены добиваться заморозки активов на сумму, равную их требованиям, сказано в релизе. Ответчики, в свою очередь, намерены оспорить юрисдикцию английского суда, доказывать, что английский суд не вправе рассматривать эти иски. У них есть время до 26 октября, чтобы принять ответные меры, говорится в релизе. Возражения Ананьевых против юрисдикции английского суда будут рассмотрены на неделе с 25 февраля по 1 марта 2019 года в течение четырех дней.

РБК направил запрос представителю Дмитрия Ананьева.

В связи с претензиями держателей кредитных нот Peters International (Cayman) Limited активы братьев Ананьевых уже дважды были арестованы. В числе замороженных активов были и 38,14% акций банка «Возрождение», которые на тот момент принадлежали Дмитрию Ананьеву, что затягивало сделку по продаже банка группе ВТБ. Первый арест с активов братьев Ананьевых был снят после того, как ответчики перечислили на счет судебного финансового управления в качестве обеспечительной меры оспариваемые суммы в €11 млн и $15,6 млн. Во второй раз арест был снят, так как суд счел, что истцы не указали существенную информацию, в результате их позиция о риске сокрытия активов ответчиками была признана несостоятельной.

Ананьевы владели контрольным пакетом Промсвязьбанка до зимы 2017 года, однако 15 декабря ЦБ решил санировать банк и ввел в нем временную администрацию, после чего доля Ананьевых в банке была размыта до нуля. Тогда же братья решили разделить бизнес — банковские активы достались Дмитрию. ЦБ также выдал Ананьевым предписание сократить их долю в банке «Возрождение» ниже 10%. Сам Ананьев после санации Промсвязьбанка уехал за границу — по сведениям «Ведомостей», он живет в отеле на Кипре и занимается распродажей и контролируемым банкротством своих российских активов.

Автор: Анна Михеева.
Теги: Промсвязьбанк , Ананьевы , Высокий суд Лондона
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