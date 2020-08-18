ЦБ отказался усиливать саморегулирование на банковском рынке

Банк России пока не будет перекладывать функцию надзора за соблюдением прав потребителей на профессиональные банковские объединения. Против такого механизма выступали сами участники рынка

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банки смогли убедить регулятора не создавать дополнительный контрольный орган: из-за позиции участников рынка Банк России отложил вопрос о создании саморегулируемых организаций (СРО) для банков, следует из его отчета (.pdf).

Еще в прошлом году ЦБ предлагал банкам создать отдельную структуру, которая бы занималась поведенческим надзором: регулировала и контролировала соблюдение банками прав потребителей. Так он планировал бороться с некорректной продажей финансовых продуктов (мисселлингом) и навязыванием услуг. Аналогичные СРО, в частности, есть в сфере микрофинансирования и на финансовом рынке.

Обсуждение с профессиональным сообществом показало неготовность банков к саморегулированию, говорится в отчете ЦБ. За банками уже осуществляет надзор множество органов, а сотрудники финансовых организаций должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, привел аргументы рынка представитель Банка России. Ранее идею ЦБ создать СРО на банковском рынке критиковала Ассоциация российских банков (АРБ), также ее открыто не подержала Ассоциация банков России (АБР), сообщил «Коммерсант».