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Финансы ,  
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ЦБ отказался усиливать саморегулирование на банковском рынке

Банк России пока не будет перекладывать функцию надзора за соблюдением прав потребителей на профессиональные банковские объединения. Против такого механизма выступали сами участники рынка
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банки смогли убедить регулятора не создавать дополнительный контрольный орган: из-за позиции участников рынка Банк России отложил вопрос о создании саморегулируемых организаций (СРО) для банков, следует из его отчета (.pdf).

Еще в прошлом году ЦБ предлагал банкам создать отдельную структуру, которая бы занималась поведенческим надзором: регулировала и контролировала соблюдение банками прав потребителей. Так он планировал бороться с некорректной продажей финансовых продуктов (мисселлингом) и навязыванием услуг. Аналогичные СРО, в частности, есть в сфере микрофинансирования и на финансовом рынке.

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Обсуждение с профессиональным сообществом показало неготовность банков к саморегулированию, говорится в отчете ЦБ. За банками уже осуществляет надзор множество органов, а сотрудники финансовых организаций должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, привел аргументы рынка представитель Банка России. Ранее идею ЦБ создать СРО на банковском рынке критиковала Ассоциация российских банков (АРБ), также ее открыто не подержала Ассоциация банков России (АБР), сообщил «Коммерсант».

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Банк России тем не менее не отказывается от усиления контроля за соблюдением прав банковских клиентов. Регулятор будет рассматривать вопрос об установлении правил взаимодействия банков с потребителями, говорится в отчете. В феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила появления законодательного регулирования в этой сфере.

«Мы считаем, что назрела необходимость регуляторного введения правил продажи финансовых продуктов банками. Мы сталкивались с массовыми случаями мисселлинга, недобросовестной продажи как собственных продуктов банков, так и при агентских продажах», — заявила она.

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В первой половине 2020 года потребители подали 106,6 тыс. жалоб на банки, сообщил ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество негативных отзывов выросло на 44,1%. Регулятор связывал это с последствиями пандемии коронавируса: большинство обращений потребителей касались реструктуризации кредитов.

В Банк России с начала года поступило 1,3 тыс. жалоб на мисселлинг — навязывание клиенту не того продукта, за которым он обратился. Больше половины таких обращений (51,6%) касались некорректной продажи полисов инвестиционного страхования жизни.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, регулирование, СРО
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