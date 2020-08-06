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Финансы ,  
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Россияне резко увеличили число жалоб на банки во время пандемии

Большая часть обращений к регулятору касалась реструктуризации кредитов банками во время эпидемии и режима самоизоляции. В то же время число жалоб на страховые компании снизилось
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В первом полугодии 2020 года количество жалоб потребителей финансовых услуг, которые получил Банк России, возросло на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

При этом число жалоб на банки выросло более чем на 44%, большая часть из них связана с реструктуризацией кредитов, отметили в ЦБ.

«Всего в первом полугодии 2020 года на банки поступило 106,6 тыс. жалоб (рост на 44,1% по сравнению с январем—июнем 2019 года). Количество жалоб на потребительское кредитование выросло в 1,6 раза, ипотечное — в 2,4 раза, кредитование юридических лиц — в 9,9 раза. Основной прирост по этим категориям был в апреле 2020 года за счет вопросов, возникших из-за последствий пандемии (реструктуризации кредитов)», — сообщила пресс-служба Банка России.

Количество жалоб на страховые компании за тот же период снизилось на 34,7%, до 15 тыс. Большая часть из них касалась ОСАГО.

Дерипаска предложил ЦБ прекратить «танцы с бубном»
Финансы
Олег Дерипаска

Большая доля жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг (70,8%) касалась событий 20 апреля, когда из-за резкого падения цен на нефть Московская биржа остановила торги фьючерсными контрактами на американскую нефть марки WTI. На торгах в США эти фьючерсы продолжали торговаться и их цена ушла в область отрицательных значений.

Инвесторы заявили тогда о подготовке коллективного иска к Московской бирже, однако там посчитали необоснованным требование компенсации убытков участникам торгов. «Разговоры о компенсации отдельным брокерам представляются необоснованными. Перерасчет цены экспирации (завершение обращения фьючерсов. — РБК) на бирже невозможен, так как это будет означать изменение условий уже заключенных сделок и существенные убытки для ряда участников рынка», — заявили тогда в пресс-службе. Участники рынка, как отметила Мосбиржа, не ставят под сомнение, что торговая площадка поступила в соответствии с правилами.

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Партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров пояснял тогда, что на Мосбирже технически невозможно выставить заявку с минусом: система отклоняет ее как не соответствующую регламенту.

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными
Финансы
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В конце июля одно из трех крупнейших бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами, поскольку в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.

По данным бюро, в июне почти 365 тыс. кредитных договоров на сумму 5,9 млрд руб. не обслуживались больше месяца. С апреля их количество выросло на 38,8%, а объем такой проблемной задолженности — на 80%. Еще примерно по 269 тыс. кредитов платежи не поступали больше двух месяцев — их объем в июне достиг 5,4 млрд руб., прибавив с начала кризиса 19,9%. «Просроченная задолженность, возникшая в период коронавирусных ограничений, мигрирует из краткосрочной в длительную», — объяснил тогда гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По оценкам бюро, коэффициент перехода близок к 90%, то есть именно такая доля возникших в апреле долгов не вернулась в нормальный график платежей.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: жалобы, Центробанк, коронавирус
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