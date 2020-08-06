Россияне резко увеличили число жалоб на банки во время пандемии

Большая часть обращений к регулятору касалась реструктуризации кредитов банками во время эпидемии и режима самоизоляции. В то же время число жалоб на страховые компании снизилось

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В первом полугодии 2020 года количество жалоб потребителей финансовых услуг, которые получил Банк России, возросло на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

При этом число жалоб на банки выросло более чем на 44%, большая часть из них связана с реструктуризацией кредитов, отметили в ЦБ.

«Всего в первом полугодии 2020 года на банки поступило 106,6 тыс. жалоб (рост на 44,1% по сравнению с январем—июнем 2019 года). Количество жалоб на потребительское кредитование выросло в 1,6 раза, ипотечное — в 2,4 раза, кредитование юридических лиц — в 9,9 раза. Основной прирост по этим категориям был в апреле 2020 года за счет вопросов, возникших из-за последствий пандемии (реструктуризации кредитов)», — сообщила пресс-служба Банка России.

Количество жалоб на страховые компании за тот же период снизилось на 34,7%, до 15 тыс. Большая часть из них касалась ОСАГО.