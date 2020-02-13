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ЦБ решил отрегулировать навязывание услуг банками

В банковской сфере «назрела необходимость регуляторного введения правил продажи финансовых продуктов», заявила Эльвира Набиуллина. Регулятор столкнулся с массовыми случаями навязывания продуктов банковским клиентам
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

ЦБ хочет законодательно регулировать продажу финансовых услуг банковским клиентам, чтобы избежать навязывания продуктов, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора, которую организовывает Ассоциация банков России, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем, что назрела необходимость регуляторного введения правил продажи финансовых продуктов банками. Мы сталкивались с массовыми случаями мисселлинга, недобросовестной продажи как собственных продуктов банков, так и при агентских продажах», — сказала Набиуллина.

«Ассоциация еще год назад начинала работать над формированием стандарта продаж, но, увы, мы так и не увидели большой заинтересованности рынка в установлении прозрачных продаж. Поэтому мы планируем обсудить с законодателями вопрос наделения Банка России правом устанавливать правила продаж, которые отвечают задачам противодействия мисселлингу, навязывания допуслуг, сокрытия существенной информации. Мы считаем, что этот вопрос не может дальше оставаться не урегулирован. Если он не может быть урегулирован на уровне ассоциации — значит, нужно вводить законодательное регулирование, чтобы защитить права потребителей», — добавила председатель ЦБ.

Пока ЦБ не обсуждал в качестве регуляторной меры отзыв лицензии у банков за мисселинг, уточнила Набиуллина. Но она не исключает этого: если регулятор введет требования, то должны быть и меры реагирования.

В начале 2019 года Ассоциация банков России и Ассоциация российских банков разработали стандарты, которыми нужно руководствоваться при продаже клиентам небанковских продуктов и услуг. Стандарты — добровольные, они предусматривают, что предоставляемая клиенту информация о небанковском продукте должна быть достоверной и бесплатной, а также доступной любому клиенту на равных условиях и в равном объеме. Банк должен предоставить клиенту информацию о продукте в понятной форме и не искажать ее.

Жалобы на мисселинг клиенты банков зачастую направляют в ЦБ. Как заявляла руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елена Ненахова, с февраля (когда он начал отдельно выделять эти жалобы) по август 2019 года регулятор получил 2,4 тыс. таких претензий. Большинство пришлось на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Полисы ИСЖ первый зампред ЦБ Сергей Швецов называл мутным продуктом.

Автор: Юлия Кошкина
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Центробанк, Эльвира Набиуллина
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