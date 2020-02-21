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Глава А1 сообщил об «анонимке» на беглого банкира Беджамова

А1 получила «набор потенциальных историй» о беглом банкире Георгии Беджамове, после того как пообещала награду за информацию о его активах. Полезным оказалось и анонимное письмо, рассказал в интервью РБК глава А1 Андрей Елинсон
Георгий Беджамов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Рекламная кампания А1 с обещанием вознаграждения за информацию об активах бывшего совладельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова «произвела нужный эффект», сказал в интервью РБК управляющий директор А1 Андрей Елинсон. А1 входит в «Альфа-Групп» и по контракту с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) ищет активы беглого банкира.

В поисках активов Беджамова

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в начале 2016 года, размер дыры в кредитной организации составил 200 млрд руб. К Беджамову, который заочно арестован в России, подан иск на $1,75 млрд в Высокий суд Лондона, однако стоимость его известных активов составляет менее $100 млн. Летом 2019 года А1 объявила о готовности выплатить вознаграждение за информацию об активах Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк и сейчас находящейся в тюрьме.

Компания рассматривала возможность выплатить награду за информацию об активах в виде фиксированной суммы или процента от стоимости активов, если они будут обращены к взысканию. Тогда А1 запустила рекламную кампанию на экранах международного аэропорта Шереметьево и центра бизнес-авиации Внуково-3. Зимой кампанию распространили на Лондон. Объявление о вознаграждении разместили в Evening Standard, а по району Найтсбридж, где, предположительно, проживает Беджамов, проехал грузовик с объявлением о вознаграждении.

«Эта кампания имела резонанс и, как нам кажется, произвела нужный эффект, так как объем информации, который стал поступать к нам по разным каналам, резко вырос, что, собственно, и было нашей задачей», — сказал Елинсон. 

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По его словам, люди, откликнувшиеся на кампанию, обычно не говорят в лоб о том, что сообщают об активах банкира именно благодаря ей. Но «был один реальный случай, нам принесли анонимное письмо», которое оказалось полезным. «В анонимке был контакт человека, с которым мы могли связаться», — отметил Елинсон.

При этом А1 сейчас не готова заявить, что Беджамов скрыл какую-то часть своего имущества от Высокого суда Лондона (Лондонский суд весной прошлого года арестовал его активы; предполагалось, что Беджамов раскроет все известное имущество суду перед арестом). «Но объем выведенных средств точно больше, чем то, что идентифицировано в части активов ответчиков, поэтому будем искать», — подчеркнул Елинсон.

Авторы: Павел Казарновский, Ирина Парфентьева
Теги: Георгий Беджамов, Лондон, А1
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