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Война санкций ,  
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Медведев ответил фон дер Ляйен на «удар в сердце военной машины» России

Медведев: фон дер Ляйен не знает, где находится сердце военной машины России
Сюжет
Война санкций
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявляя об «ударе в сердце военной машины» России, не понимает, о чем говорит, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он добавил, что удары российской армии по Украине не прекратятся из-за новых санкций ЕС, будут только нарастать.

«Не уверен, что она [фон дер Ляйен] понимает, где сердце», — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, новый пакет санкций «способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущим семнадцати».

«Наша экономика, конечно, выстоит <...>. Удары по объектам <...> Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой», — заявил Медведев.

России следует взять курс на максимальное дистанцирование от ЕС и «наиболее одиозных стран Евросоюза», написал зампред Совбеза.

Песков на 18-й пакет санкций Евросоюза ответил словом «иммунитет»
Политика
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Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России 18 июля. Ограничения коснулись газопроводов «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого теневого флота, которые Брюссель связывает с поставками российской нефти. Под санкции также попал нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.

«Мы усилим давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокируем экспорт технологий, используемых для беспилотников», — прокомментировала новые санкции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва к санкциям уже обрела «определенный иммунитет» и адаптировалась к жизни в условиях ограничений.

Новые санкции Песков назвал «обоюдоострым оружием» и заявил, что «каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются».

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Персоны
Полина Минаева
Дмитрий Медведев Россия Урсула фон дер Ляйен Евросоюз санкции
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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политик, председатель Еврокомиссии
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