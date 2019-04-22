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Дело Хотина ,  
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Суд отправил двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» под домашний арест

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для ​бывшего президента лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Нефедова и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву. Это следует из данных электронной картотеки суда.

Оба бывших топ-менеджера отправлены под домашний арест по ходатайству следствия. До этого, 19 апреля, под домашний арест был отправлен экс-владелец банка Алексея Хотина. При этом банкиру запретили покидать жилье на Малой Полянке лишь с 22:00 до 6:00 мск.

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О задержании Хотина стало известно днем в пятницу, 19 апреля. Он является фигурантом уголовного дела дела по статье о присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). речь идет о хищении 7,5 млрд руб. из банка, лишенного лицензии в июле 2017 года. Тогда «Югра» занимала 30-е место в России по объему активов и 15-е по объему вкладов. До отзыва лицензии регулятор фиксировал у «Югры» операции с признаками вывода активов.

Теги: Алексей Хотин, «Югра»
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