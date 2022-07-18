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Финансы ,  
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ЦБ не увидел повода для новых льгот банкам из-за заморозки евро

Банк России не готов предоставлять рынку ликвидность взамен той, что оказалась заморожена в Национальном расчетном депозитарии из-за санкций Евросоюза. Речь может идти об остатках €4,5–7 млрд
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Банк России не увидел необходимости возмещать банкам потери от санкционной заморозки их денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Об этом говорится в ответе регулятора на обращение Ассоциации банков России (АБР). В июне она в интересах участников рынка предлагала варианты смягчения убытков, которые понесли банки из-за ограничений Евросоюза против НРД. Ответное письмо ЦБ есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель АБР.

3 июня власти Евросоюза ввели новый пакет санкций против России, в черном списке неожиданно оказался НРД — структура Московской биржи, которая ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также осуществляет расчеты по сделкам. В результате НРД прекратил проводить операции в евро в интересах контрагентов, в том числе банков. Для них это означало заморозку остатков в евро на корреспондентских счетах. По оценкам источников Frank Media, заблокированными оказались €4,5–7 млрд.

АБР предлагала ЦБ разработать механизмы, которые бы позволили участникам рынка вернуть зависшие в НРД средства в иной валюте, поскольку евро уже недоступны. Например, банкиры хотели привлечь Банк России как посредника, который предоставит кредитным организациям утраченную ликвидность — будет заключать с пострадавшими контрагентами НРД своп-сделки «в размере захолдированных остатков в евро» на особых условиях. В частности, по нулевой или минимально возможной ставке, на длительный срок, с возможностью пролонгации сделки до разрешения проблемы, с возможностью ее досрочного закрытия по инициативе банка без штрафных санкций.

«Кредитные организации в настоящее время располагают достаточным объемом активов для привлечения дополнительной ликвидности у Банка России», — отреагировал ЦБ. Расширение спектра инструментов, в том числе за счет сделок своп на льготных условиях, регулятор посчитал нецелесообразным, следует из его ответа. Банк России не ответил на запрос РБК, сославшись на начало недели тишины перед заседанием по ключевой ставке (оно состоится в пятницу, 22 июля).

«Проблема стоит гораздо шире»

Ответ ЦБ показал, что регулятор видит проблему, но уверен, что с точки зрения ликвидности рынок справится сам, сказал РБК вице-президент АБР Алексей Войлуков. Он подчеркнул, что предложения банков по расширению инструментов предоставления ликвидности касаются не только тех, кто столкнулся с проблемами с НРД.

«С момента введения санкций проблема стоит горазда шире, чем блокировка средств в НРД. Основными игроками на рынке своп были нерезиденты недружественных стран, и теперь мы наблюдаем существенное снижение объема этого рынка. Для нас очевидно, что возврат к обсуждению этого вопроса с финансовыми властями неизбежен», — отметил Войлуков.

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ЦБ увидел санкционные риски для российского центра учета валюты
Финансы
Владимир Чистюхин

По данным ЦБ, на 15 июля структурный профицит ликвидности в банковском секторе составлял 2,66 трлн руб. — это сумма, на которую депозиты банков в ЦБ превышают обязательства участников рынка перед регулятором. В марте, на пике кризиса, сектор оказался в состоянии структурного дефицита ликвидности (7 трлн руб.), но уже в апреле ситуация стабилизировалась. С начала июня излишки средств банков, размещенных в ЦБ, находились выше 2 трлн руб., за исключением одного дня.

Чистый долг банков перед ЦБ на фоне западных санкций превысил ₽5 трлн
Финансы
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Как отмечается в письме ЦБ в адрес АБР, регулятор в конце июня дал послабления банкам по резервированию и расчету нормативов, на которые влияют остатки в НРД, попавшие под заморозку. Кроме того, Банк России повторил участникам рынка рекомендации по девалютизации балансов. «В текущий период эта политика становится еще более актуальной», — говорится в письме.

В мае на российском рынке сформировался избыток валютной ликвидности: кредитные организации даже вынуждены были доплачивать за размещение долларов. В этих условиях банки начали вводить комиссии для клиентов-физлиц за хранение валюты на текущих счетах, а власти и ЦБ стали готовить законодательные изменения, чтобы разрешить кредитным организациям вводить отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц. Госдума приняла эти поправки 6 июля, 14 июля закон подписал президент. Он уже вступил в силу. Отрицательные ставки для корпоративных клиентов банки могут вводить не только по новым валютным депозитам, но и по уже открытым.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Банк России санкции НРД Валюта
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