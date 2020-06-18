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Пандемия коронавируса ,  
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Путину доложили о нарушениях работ по госконтрактам для борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг выявил нарушения при реализации госконтрактов на мероприятия по борьбе с COVID-19, сообщил Владимиру Путины глава службы Юрий Чиханчин. По итогам проверки возбудили уголовные дела
Встреча Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным
Встреча Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным (Фото: kremlin.ru)

Мониторинг финансовых потоков, направленных на реализацию национальных проектов и поддержку крупных компаний во время эпидемии COVID-19, выявил нарушения. Об этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Среди нарушений, которые глава Росфинмониторинга перечислил в разговоре с президентом, — подозрительные финансовые операции, признаки фиктивности сделок (компании с одним-двумя сотрудниками, короткий срок существования организации), картельные сговоры, вывод средств в аффилированные структуры.

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Финансовая служба выявила недобросовестных исполнителей госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом, сообщил Чиханчин президенту. Служба проверяла 7 тыс. контрактов и 4,5 тыс. исполнителей по ним.

«На первоначальном этапе пришел ряд исполнителей, которые находились в зоне риска», — сообщил Чиханчин. По его словам, часть материалов проверок передали в Генпрокуратуру, в ФСБ и в МВД, всего около 160. «На сегодняшний день часть контрактов расторгнута, возбуждены уголовные дела», — пояснил Чиханчин.

После этого, по его словам, динамика стала меняться в лучшую сторону, продемонстрировав падение числа подозрительных операций, а также использования фирм-однодневок и сомнительных банковских счетов.

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Росфинмониторинг также изучил финансовые операции, связанные с оказанием помощи системообразующим предприятиям (всего более 1 тыс. организаций). Служба оценивала, не скрывают ли предприятия свое реальное финансовое положение и выводят ли деньги за рубеж, в том числе в офшорные зоны. «Посмотрели работу с теневыми площадками, размещение средств на депозитах, выдачу беспроцентных займов. Посмотрели еще одно направление — участие нерезидентов в работе и управлении компаний», — рассказал Чиханчин.

Все эти нарушения были выявлены. «Есть и вывод денежных средств за рубеж, есть участие нерезидентов, более 100 компаний. Все эти материалы мы подготовили и отдали сейчас в правительство. Это будет учитываться при выработке подходов работы системообразующих предприятий», — резюмировал глава Росфинмониторинга.

Служба также совместно с ФАС и ФСБ провела проверку по контрактам на реализацию нацпроектов, удалось выявить картельные сговоры на 700 млн руб. Эти контракты были расторгнуты.

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«Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможности недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 млрд руб. Фактически возмещен ущерб почти 3 млрд руб. — это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 млрд [руб.] арестовано», — сообщил Чиханчин.

Выслушав Чиханчина, Путин поручил доводить дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, до суда, чтобы «они не затухли по дороге».

В конце марта из-за пандемии в законодательство, регулирующее исполнение государственных контрактов, были внесены изменения. Например, Минфин разрешил госзакупки без конкурса у единственного поставщика. Ведомство также позволило заказчикам менять цену и сроки госконтрактов, если их невозможно исполнить из-за ограничительных мер.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталья Демченко
Теги: коронавирус, госконтракты, Росфинмониторинг
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