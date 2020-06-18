Путину доложили о нарушениях работ по госконтрактам для борьбы с COVID-19

После этого, по его словам, динамика стала меняться в лучшую сторону, продемонстрировав падение числа подозрительных операций, а также использования фирм-однодневок и сомнительных банковских счетов.

Росфинмониторинг также изучил финансовые операции, связанные с оказанием помощи системообразующим предприятиям (всего более 1 тыс. организаций). Служба оценивала, не скрывают ли предприятия свое реальное финансовое положение и выводят ли деньги за рубеж, в том числе в офшорные зоны. «Посмотрели работу с теневыми площадками, размещение средств на депозитах, выдачу беспроцентных займов. Посмотрели еще одно направление — участие нерезидентов в работе и управлении компаний», — рассказал Чиханчин.

Все эти нарушения были выявлены. «Есть и вывод денежных средств за рубеж, есть участие нерезидентов, более 100 компаний. Все эти материалы мы подготовили и отдали сейчас в правительство. Это будет учитываться при выработке подходов работы системообразующих предприятий», — резюмировал глава Росфинмониторинга.

Служба также совместно с ФАС и ФСБ провела проверку по контрактам на реализацию нацпроектов, удалось выявить картельные сговоры на 700 млн руб. Эти контракты были расторгнуты.

«Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможности недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 млрд руб. Фактически возмещен ущерб почти 3 млрд руб. — это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 млрд [руб.] арестовано», — сообщил Чиханчин.

Выслушав Чиханчина, Путин поручил доводить дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, до суда, чтобы «они не затухли по дороге».

В конце марта из-за пандемии в законодательство, регулирующее исполнение государственных контрактов, были внесены изменения. Например, Минфин разрешил госзакупки без конкурса у единственного поставщика. Ведомство также позволило заказчикам менять цену и сроки госконтрактов, если их невозможно исполнить из-за ограничительных мер.