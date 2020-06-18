Путину доложили о нарушениях работ по госконтрактам для борьбы с COVID-19
Мониторинг финансовых потоков, направленных на реализацию национальных проектов и поддержку крупных компаний во время эпидемии COVID-19, выявил нарушения. Об этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.
Среди нарушений, которые глава Росфинмониторинга перечислил в разговоре с президентом, — подозрительные финансовые операции, признаки фиктивности сделок (компании с одним-двумя сотрудниками, короткий срок существования организации), картельные сговоры, вывод средств в аффилированные структуры.
Финансовая служба выявила недобросовестных исполнителей госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом, сообщил Чиханчин президенту. Служба проверяла 7 тыс. контрактов и 4,5 тыс. исполнителей по ним.
«На первоначальном этапе пришел ряд исполнителей, которые находились в зоне риска», — сообщил Чиханчин. По его словам, часть материалов проверок передали в Генпрокуратуру, в ФСБ и в МВД, всего около 160. «На сегодняшний день часть контрактов расторгнута, возбуждены уголовные дела», — пояснил Чиханчин.