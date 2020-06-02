Путин поручил правительству подготовить корректировки нацпроектов

В начале мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил, что национальные проекты могут быть скорректированы из-за введения мер по борьбе с COVID-19. Он отметил, что корректировки никак не повлияют на их реализацию. По его словам, при составлении национального плана развития экономики власти обратят внимание на задачи и бюджетные траты, связанные с нацпроектами.

В Счетной палате 30 апреля заявили, что на нацпроекты повлияет ухудшение экономической ситуации, связанное с коронавирусом и падением цен на нефть. Так, согласно мнению замглавы ведомства Галины Изотовой, может быть сорван нацпроект «Здравоохранение».

Всего правительство утвердило национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития в трех основных сферах: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».