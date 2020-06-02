Путин поручил правительству подготовить корректировки нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить предложения по уточнению национальных проектов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он.
Глава государства попросил кабмин разработать корректировки максимально оперативно.
Председатель правительства Михаил Мишустин заверил Путина, что кабинет министров внесет на Совет по стратегическому развитию и нацпроектам предложения в ближайшие полтора месяца. В случае одобрения их президентом правительство начнет следующий бюджетный цикл с обновленными показателями.