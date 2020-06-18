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Пандемия коронавируса ,  
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Райффайзенбанк оставит сотрудников на удаленке до сентября

Вслед за Альфа-банком и «Тинькофф» Райффайзенбанк решил не торопиться с возвращением сотрудников в офисы. Сотрудники продолжат работать дистанционно до 1 сентября
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Райффайзенбанк принял решение не возвращать уже переведенных на удаленку сотрудников в офисы до осени. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Мы успешно перестроились на удаленную работу, без ущерба эффективности или бизнес-процессам, поэтому решили придерживаться такого формата до конца лета», — сказал управляющий директор по работе с персоналом Владимир Химаныч.

Режим удаленной работы продлится до 1 сентября. На удаленный режим работы банк перешел в конце марта.

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При этом, отметили в банке, даже после возвращения в офисы возможность удаленной работы сохранится. Впервые такой формат работы в банке опробовали в 2018 году, теперь такие возможности расширятся. Некоторые группы сотрудников по желанию смогут изменить формат работы на сочетание частичной работы из дома и совмещенных рабочих мест в офисе.

«Мы делаем ставку на результат, а не на контроль процесса. Сотрудники получают свободу самостоятельно регулировать режим своей работы, чтобы выстраивать его таким образом, который позволит им достигать своих целей наиболее эффективно. Возможность работать удаленно — неотъемлемая часть такого подхода», — объяснил Химаныч.

В период самоизоляции все оставшиеся на местах сотрудники банка перешли на работу в режиме непересекающихся смен. Во всех отделениях были установлены защитные экраны и усилены меры дезинфекции, сообщили в пресс-службе. К обычному режиму работы отделения начали возвращаться с 15 июня.

На удаленный режим работы россиян массово начали переводить в конце марта, после начала периода нерабочих дней из-за коронавируса. С начала июня, когда ограничения на свободное передвижение начали сниматься, часть сотрудников вернулись в офисы. Однако, к примеру, в Москве власти по-прежнему рекомендуют по мере возможности работать дистанционно.

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Фото: Роман Пименов / ТАСС


Некоторые компании дали возможность сотрудникам продолжать работать из дома по желанию и при согласовании режима с непосредственным начальством. Такое решение было принято, например, в Тинькофф Банке. Альфа-банк продлил дистанционную работу до конца 2020 года. Сотрудники Тинькофф Банка, которых перевели работать на удаленный режим из-за пандемии коронавируса, продолжат работать из дома минимум до 1 августа. 

Авторы: Евгения Чернышова, Георгий Тадтаев
Теги: Райффайзенбанк, удаленная работа
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