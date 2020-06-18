Райффайзенбанк оставит сотрудников на удаленке до сентября

Вслед за Альфа-банком и «Тинькофф» Райффайзенбанк решил не торопиться с возвращением сотрудников в офисы. Сотрудники продолжат работать дистанционно до 1 сентября

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Райффайзенбанк принял решение не возвращать уже переведенных на удаленку сотрудников в офисы до осени. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Мы успешно перестроились на удаленную работу, без ущерба эффективности или бизнес-процессам, поэтому решили придерживаться такого формата до конца лета», — сказал управляющий директор по работе с персоналом Владимир Химаныч.

Режим удаленной работы продлится до 1 сентября. На удаленный режим работы банк перешел в конце марта.

При этом, отметили в банке, даже после возвращения в офисы возможность удаленной работы сохранится. Впервые такой формат работы в банке опробовали в 2018 году, теперь такие возможности расширятся. Некоторые группы сотрудников по желанию смогут изменить формат работы на сочетание частичной работы из дома и совмещенных рабочих мест в офисе.