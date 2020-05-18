Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

Даже при увеличении господдержки бизнесу сложно будет потратить деньги при действии карантинных мер, считает глава АКРА Михаил Сухов. Раздача денег населению как стимул ВВП тоже имеет смысл после снятия ограничений, говорит он

Михаил Сухов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Сейчас при увеличении расходов на господдержку экономики, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), возникает эффект «горлышка»: из-за приостановки деятельности многих видов бизнеса полученные деньги потратить эффективно не просто. Такое мнение высказал в интервью РБК бывший зампред ЦБ, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, возглавивший компанию в апреле этого года.

Полную версию интервью читайте на сайте РБК 18 мая в 9:00 мск.

«Когда существуют ограничения, связанные с деятельностью бизнеса, есть эффект «горлышка»: ты можешь вливать деньги, но многие производства еще не работают, чтобы их потратить. То есть ты наливаешь воду в стакан, а из него может много вылиться, потому что стакан — экономический продукт, который производится, — сейчас уменьшился. Все говорит о том, что возможностей потратить деньги стало меньше. С позиции государства важна, на самом деле, рачительность», — сказал Сухов.

Антикризисный пакет российского правительства растет, добавил он. Тот факт, что относительно размера ВВП он меньше, чем объемы поддержки в других странах, в первую очередь европейских, связан с тем, что пандемия и введенные из-за нее ограничения там начались раньше, чем в России, считает Сухов. Общую сумму прямых фискальных расходов на три антикризисных пакета, призванных поддержать бизнес и население, аналитики Bank of America оценивали в 2-2,2 трлн руб., или 2% ВВП. Российское правительство оценивало объем господдержки в целом в рамках первых двух пакетов в 2,1 трлн руб., стоимость третьего пакета официально не объявлялась.