Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Сейчас при увеличении расходов на господдержку экономики, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), возникает эффект «горлышка»: из-за приостановки деятельности многих видов бизнеса полученные деньги потратить эффективно не просто. Такое мнение высказал в интервью РБК бывший зампред ЦБ, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, возглавивший компанию в апреле этого года.
Полную версию интервью читайте на сайте РБК 18 мая в 9:00 мск.
«Когда существуют ограничения, связанные с деятельностью бизнеса, есть эффект «горлышка»: ты можешь вливать деньги, но многие производства еще не работают, чтобы их потратить. То есть ты наливаешь воду в стакан, а из него может много вылиться, потому что стакан — экономический продукт, который производится, — сейчас уменьшился. Все говорит о том, что возможностей потратить деньги стало меньше. С позиции государства важна, на самом деле, рачительность», — сказал Сухов.
Антикризисный пакет российского правительства растет, добавил он. Тот факт, что относительно размера ВВП он меньше, чем объемы поддержки в других странах, в первую очередь европейских, связан с тем, что пандемия и введенные из-за нее ограничения там начались раньше, чем в России, считает Сухов. Общую сумму прямых фискальных расходов на три антикризисных пакета, призванных поддержать бизнес и население, аналитики Bank of America оценивали в 2-2,2 трлн руб., или 2% ВВП. Российское правительство оценивало объем господдержки в целом в рамках первых двух пакетов в 2,1 трлн руб., стоимость третьего пакета официально не объявлялась.