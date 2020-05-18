Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Тарасова предложила Плющенко подать в суд из-за публикации о болезни сына Спорт, 00:59 В Нижегородской области начали проверку после обнаружения вакцины в лесу Общество, 00:42 В Канаде разбился военный самолет Общество, 00:17 Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики Финансы, 00:00 Умерла театральная художница Татьяна Сельвинская Общество, 17 мая, 23:47 Вирусолог назвал первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса Общество, 17 мая, 23:27 Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков Общество, 17 мая, 23:26 Не менее 13 человек пострадали при стрельбе на поминальной службе в США Общество, 17 мая, 22:58 Глава МВД Чехии усомнился в наличии доказательств ввоза яда из России Политика, 17 мая, 22:32 Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки Общество, 17 мая, 22:19 В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом Общество, 17 мая, 22:09 Руководство курского «Авангарда» перевело клуб в ПФЛ на следующий сезон Спорт, 17 мая, 21:31 В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник Общество, 17 мая, 21:24 У муфтия Северного Кавказа заподозрили коронавирус Общество, 17 мая, 21:21
Антикризисные меры ,  
0 

Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

Даже при увеличении господдержки бизнесу сложно будет потратить деньги при действии карантинных мер, считает глава АКРА Михаил Сухов. Раздача денег населению как стимул ВВП тоже имеет смысл после снятия ограничений, говорит он
Михаил Сухов
Михаил Сухов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Сейчас при увеличении расходов на господдержку экономики, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), возникает эффект «горлышка»: из-за приостановки деятельности многих видов бизнеса полученные деньги потратить эффективно не просто. Такое мнение высказал в интервью РБК бывший зампред ЦБ, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, возглавивший компанию в апреле этого года.

Полную версию интервью читайте на сайте РБК 18 мая в 9:00 мск.

«Когда существуют ограничения, связанные с деятельностью бизнеса, есть эффект «горлышка»: ты можешь вливать деньги, но многие производства еще не работают, чтобы их потратить. То есть ты наливаешь воду в стакан, а из него может много вылиться, потому что стакан — экономический продукт, который производится, — сейчас уменьшился. Все говорит о том, что возможностей потратить деньги стало меньше. С позиции государства важна, на самом деле, рачительность», — сказал Сухов.

Антикризисный пакет российского правительства растет, добавил он. Тот факт, что относительно размера ВВП он меньше, чем объемы поддержки в других странах, в первую очередь европейских, связан с тем, что пандемия и введенные из-за нее ограничения там начались раньше, чем в России, считает Сухов. Общую сумму прямых фискальных расходов на три антикризисных пакета, призванных поддержать бизнес и население, аналитики Bank of America оценивали в 2-2,2 трлн руб., или 2% ВВП. Российское правительство оценивало объем господдержки в целом в рамках первых двух пакетов в 2,1 трлн руб., стоимость третьего пакета официально не объявлялась.

Гендиректором АКРА стал бывший зампред ЦБ Михаил Сухов
Финансы
Михаил Сухов

Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ.

Вторая цель раздачи денег — экономическая, это «оказывает позитивное влияние на ВВП», признает Сухов: «Но сейчас поднять этот ВВП неоткуда, можно только больше импортировать товаров, так как у нас спад из-за ограничений в производстве. Поэтому такие меры уместны не сейчас, а когда мы будем более активно выходить из карантина. Тогда уже нужно будет смотреть, насколько эффективна с макроэкономической точки зрения такая форма поддержки».

Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса. Согласно бюджетному правилу, нефтегазовые доходы сверх цены отсечения (сейчас $42,4) направляются в ФНБ, а когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ с помощью продажи иностранной валюты на открытом рынке.

«При всех сценариях нашего прогноза мы ожидаем возвращения цены нефти к $40 за баррель, это вопрос времени. В этом смысле у России, конечно, есть шанс пройти ситуацию без изменения бюджетного правила», — сказал Сухов. На фоне развития пандемии коронавируса и снижения мирового спроса на нефть средняя цена российской нефти в апреле упала почти в четыре раза год к году, до $18,22. Но в мае, когда начала действовать новая сделка ОПЕК+ (предусматривает сокращение добычи нефти почти на 10 млн барр. в сутки), Urals подорожала до $30 за баррель; ее цена сравнялась с эталоном Brent, а иногда продается даже с премией к этому сорту.

Сложившаяся конструкция бюджетного правила работает, благодаря ей, по мнению Сухова, наблюдается достаточно эффективный результат на валютном рынке. Но «в сфере экономической политики каких-то священных коров не бывает», сказал он. «У нас в последние годы была очень сильная фискальная и такая же сильная денежная политика, и это дает возможности для широкого выбора в отношении к бюджетному правилу. Но я бы не стал спешить с тем, чтобы предопределять судьбу того или иного решения сейчас», — отметил Сухов

Глава ЦБ сочла неактуальным изменение цены отсечения в бюджетном правиле
Экономика
Эльвира Набиуллина

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Михаил Сухов, АКРА, ФНБ
Материалы по теме
Кудрин посоветовал не скупиться на траты из ФНБ в связи с кризисом
Экономика
Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года
Экономика
Мишустин назвал предложенный Путиным пакет мер поддержки самым дорогим
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter