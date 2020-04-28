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Финансы ,  
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Гендиректором АКРА стал бывший зампред ЦБ Михаил Сухов

В числе основных задач Сухов назвал наращивание клиентского портфеля и развитие нерейтинговых услуг. На этой должности он сменил Максима Богдашкина, который возглавлял рейтинговое агентство с ноября 2019 года
Михаил Сухов
Михаил Сухов (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

Генеральным директором рейтингового агентства АКРА назначен Михаил Сухов, который с 2012 по 2016 год занимал пост зампредседателя Банка России. Соответствующее решение принял совет директоров АКРА, сообщается на его сайте. Ранее агентство возглавлял Максим Богдашкин.

«Колоссальный опыт работы Михаила Сухова с национальными регуляторными структурами и крупнейшими финансовыми организациями поможет АКРА выйти на новый качественный уровень», — заявил председатель совета директоров агентства Карл Йоханссон.

Сухов заявил, что его основными задачами на новом посту станут «наращивание клиентского портфеля, расширение покрытия экспертизой по кредитному риску новых секторов и развитие нерейтинговых услуг».

В агентстве АКРА второй раз за год сменился гендиректор
Финансы
Карл Йоханссон

Сухов окончил экономический факультет МГУ, имеет степень кандидата экономических наук. Он начал работать в Центробанке с 1993 года. В 2016 году Сухов перешел на должность заместителя президента — председателя правления ПАО «Банк ВТБ», где проработал до 2018 года. Является профессором Банковского института Высшей школы экономики.

С момента создания АКРА в 2015 году и до января 2019-го агентство возглавляла Екатерина Трофимова, ранее работавшая в S&P и Газпромбанке. Затем она покинула агентство и перешла в Deloitte, а врио гендиректора АКРА стал Игорь Зелезецкий, который до этого занимал должность управляющего директора группы структурированного финансирования. В этом статусе он проработал меньше года, и в ноябре Зелезецкого сменил Богдашкин.

АКРА стало первым российским агентством, которое аккредитовал Центробанк. Сейчас в реестр регулятора, помимо АКРА, входят еще три агентства: «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство и агентство «Национальные кредитные рейтинги». Акционерами АКРА являются 27 российских компаний, в том числе Альфа-банк, Сбербанк и «Северсталь».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: АКРА, Михаил Сухов, Центробанк
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