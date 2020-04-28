Гендиректором АКРА стал бывший зампред ЦБ Михаил Сухов

В числе основных задач Сухов назвал наращивание клиентского портфеля и развитие нерейтинговых услуг. На этой должности он сменил Максима Богдашкина, который возглавлял рейтинговое агентство с ноября 2019 года

Михаил Сухов (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

Генеральным директором рейтингового агентства АКРА назначен Михаил Сухов, который с 2012 по 2016 год занимал пост зампредседателя Банка России. Соответствующее решение принял совет директоров АКРА, сообщается на его сайте. Ранее агентство возглавлял Максим Богдашкин.

«Колоссальный опыт работы Михаила Сухова с национальными регуляторными структурами и крупнейшими финансовыми организациями поможет АКРА выйти на новый качественный уровень», — заявил председатель совета директоров агентства Карл Йоханссон.

Сухов заявил, что его основными задачами на новом посту станут «наращивание клиентского портфеля, расширение покрытия экспертизой по кредитному риску новых секторов и развитие нерейтинговых услуг».

Сухов окончил экономический факультет МГУ, имеет степень кандидата экономических наук. Он начал работать в Центробанке с 1993 года. В 2016 году Сухов перешел на должность заместителя президента — председателя правления ПАО «Банк ВТБ», где проработал до 2018 года. Является профессором Банковского института Высшей школы экономики.