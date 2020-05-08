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Глава ЦБ сочла неактуальным изменение цены отсечения в бюджетном правиле

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает неактуальным вопрос пересмотра индексации цены отсечения по бюджетному правилу. Министр финансов Антон Силуанов ранее призвал «стопорить» ежегодное увеличение планки, назвав ее слишком высокой
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Пересмотр параметров индексации цены отсечения по бюджетному правилу можно обсуждать, но существенное изменение в нынешних условиях неактуально, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Как-то серьезно менять цену отсечения, — я думаю, что этот вопрос неактуальный. Вопрос индексации или снижения индексации, наверное, возможно обсуждать. Тем не менее, мне кажется, сейчас пересматривать существенно уровни [индексации] в нынешних условиях — это неактуальный вопрос», — сказала она на онлайн-пресс-конференции.

Корректировка параметров бюджетного правила возможна, «если будут какие-то серьезные изменения в развитии ситуации, но сейчас нет необходимости», добавила глава ЦБ.

Механизм бюджетного правила доказал свою эффективность, продолжила Набиуллина. «Благодаря бюджетному правилу были накоплены средства ФНБ, которые можно использовать для того, чтобы компенсировать падение нефтегазовых доходов для бюджета», — сказала она. «Наша позиция заключалась и заключается в том, что само содержание, саму суть бюджетного правила ни в коем случае нельзя менять», — подчеркнула Набиуллина.

Согласно бюджетному правилу все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд — Фонд национального благосостояния (ФНБ). Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ, для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке. В 2020 году цена отсечения равна $42,4 за баррель российский нефти Urals, она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.

Министр финансов Антон Силуанов полагает, что ежегодную индексацию цены отсечения по бюджетному правилу «нужно стопорить». «Мы за то, чтобы цена отсечения работала. Сейчас уже ее нужно стопорить, потому что она каждый год растет на 2%, в 2022 году будет уже $44 за баррель. По нынешним временам это очень высокая планка», — сказал он в интервью «Ведомостям».

Из-за падения цен на нефть российский бюджет в мае недополучит 190,1 млрд руб. нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин. Для компенсации потерь в апреле ЦБ продаст иностранной валюты из ФНБ на сумму в 193,1 млрд руб. По оценке Минфина, доходы федерального бюджета в 2020 году будут примерно на 4 трлн руб. меньше заложенных в законе о бюджете на текущий год, в том числе минус 1,5 трлн нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 трлн ненефтегазовых. Минфин ожидает, что дефицит бюджета составит около 4% ВВП. ЦБ прогнозирует дефицит российского бюджета на уровне 5–6% ВВП.

Автор: Юлия Старостина
Теги: ЦБ, Эльвира Набиуллина, Минфин, Антон Силуанов, бюджетное правило
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