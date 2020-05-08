Глава ЦБ сочла неактуальным изменение цены отсечения в бюджетном правиле

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает неактуальным вопрос пересмотра индексации цены отсечения по бюджетному правилу. Министр финансов Антон Силуанов ранее призвал «стопорить» ежегодное увеличение планки, назвав ее слишком высокой

Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Пересмотр параметров индексации цены отсечения по бюджетному правилу можно обсуждать, но существенное изменение в нынешних условиях неактуально, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Как-то серьезно менять цену отсечения, — я думаю, что этот вопрос неактуальный. Вопрос индексации или снижения индексации, наверное, возможно обсуждать. Тем не менее, мне кажется, сейчас пересматривать существенно уровни [индексации] в нынешних условиях — это неактуальный вопрос», — сказала она на онлайн-пресс-конференции.

Корректировка параметров бюджетного правила возможна, «если будут какие-то серьезные изменения в развитии ситуации, но сейчас нет необходимости», добавила глава ЦБ.

Механизм бюджетного правила доказал свою эффективность, продолжила Набиуллина. «Благодаря бюджетному правилу были накоплены средства ФНБ, которые можно использовать для того, чтобы компенсировать падение нефтегазовых доходов для бюджета», — сказала она. «Наша позиция заключалась и заключается в том, что само содержание, саму суть бюджетного правила ни в коем случае нельзя менять», — подчеркнула Набиуллина.