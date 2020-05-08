Глава ЦБ сочла неактуальным изменение цены отсечения в бюджетном правиле
Пересмотр параметров индексации цены отсечения по бюджетному правилу можно обсуждать, но существенное изменение в нынешних условиях неактуально, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Как-то серьезно менять цену отсечения, — я думаю, что этот вопрос неактуальный. Вопрос индексации или снижения индексации, наверное, возможно обсуждать. Тем не менее, мне кажется, сейчас пересматривать существенно уровни [индексации] в нынешних условиях — это неактуальный вопрос», — сказала она на онлайн-пресс-конференции.
Корректировка параметров бюджетного правила возможна, «если будут какие-то серьезные изменения в развитии ситуации, но сейчас нет необходимости», добавила глава ЦБ.
Механизм бюджетного правила доказал свою эффективность, продолжила Набиуллина. «Благодаря бюджетному правилу были накоплены средства ФНБ, которые можно использовать для того, чтобы компенсировать падение нефтегазовых доходов для бюджета», — сказала она. «Наша позиция заключалась и заключается в том, что само содержание, саму суть бюджетного правила ни в коем случае нельзя менять», — подчеркнула Набиуллина.
Согласно бюджетному правилу все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд — Фонд национального благосостояния (ФНБ). Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ, для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке. В 2020 году цена отсечения равна $42,4 за баррель российский нефти Urals, она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.