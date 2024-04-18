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Эксклюзив

Руководитель розницы Росбанка покинет пост на фоне сделки с «Тинькофф»

Источники РБК: глава розничного блока Росбанка Вячеслав Дусалеев покинет пост
Глава розничного направления Росбанка Вячеслав Дусалеев покинет кредитную организацию, узнал РБК. Со своих постов уйдут еще несколько топ-менеджеров
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Вячеслав Дусалеев
Вячеслав Дусалеев (Фото: пресс-служба Росбанка)

Директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка Вячеслав Дусалеев покинет свой пост на фоне анонсированной интеграции банка в группу «Тинькофф», рассказали РБК два источника, близкие к Росбанку.

По словам одного из них, Дусалеев сейчас находится в отпуске, после которого уже не вернется к работе на этой должности в кредитной организации и покинет ее в мае. Дусалеев отказался от комментариев.

Собеседники РБК утверждают, что после сообщения о сделке с «Тинькофф» из Росбанка уволились, написали заявления об уходе или намерены сделать это до конца апреля как минимум шесть менеджеров среднего и высшего звена, включая Дусалеева. «Топы покидают банк вместе со своими командами», — добавляет один из источников.

«Росбанк постоянно работает над повышением эффективности бизнеса. В этом году запланирован и начинает осуществляться целый ряд мероприятий, включая трансформацию. Соответственно, будут происходить и изменения в команде, так как меняются задачи. Кто-то из сотрудников может уходить, а кто-то придет», — сказал РБК представитель Росбанка.

Представитель «Тинькофф» переадресовал вопросы в Росбанк, сказав, что «операционная деятельность Росбанка не относится к компетенции «Тинькофф».

Объединение «Тинькофф» и Росбанка

14 марта группа «Тинькофф» сообщила о намерении объединиться с Росбанком. Речь идет об интеграции ПАО «Росбанк» в «ТКС Холдинг» — российскую структуру, которая контролирует Тинькофф Банк. Обе кредитные организации связаны с миллиардером Владимиром Потаниным: 47,5% акций Росбанка держит благотворительный фонд бизнесмена, еще 45% у его группы «Интеррос», а в «ТКС Холдинге» у структур Потанина крупнейший пакет — 35%.

По активам оба банка находятся примерно на одном уровне. Но «Тинькофф» — цифровой банк без отделений, который кроме физических лиц обслуживает еще малый и средний бизнес (МСБ), а Росбанк — универсальный банк с сильным корпоративным блоком. Он также развивает розницу и имеет сеть отделений, но по масштабам этот сегмент бизнеса проигрывает Тинькофф Банку.

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Изначально интеграция анонсировалась только на уровне группы — оба банка должны сохранить свои лицензии и бренды. Менеджмент «Тинькофф» не давал объяснений, планируется ли какой-либо перевод или передача клиентских баз банков или объединение отдельных направлений бизнеса. Предправления Тинькофф Банка Станислав Близнюк говорил, что розничный и корпоративный бизнес Росбанка, по сути, перейдут на технологические решения «Тинькофф» и за счет этого группа получит «избавление от лишних трат на размещение, инвестиции в инфраструктуру и прочее». Он также упоминал, что группа сможет перераспределить часть капитала из текущего бизнеса Росбанка с низкой рентабельностью на более маржинальные направления «Тинькофф».

Сделку еще должны одобрить акционеры «Тинькофф». Основным источником ее финансирования будет допэмиссия акций «ТКС Холдинга». Совет директоров группы уже вынес этот вопрос на внеочередное собрание акционеров, голосование намечено на 8 мая.

Что может означать уход управленцев из Росбанка

Как писал «Коммерсантъ», команда Тинькофф Банка уже «возглавила процесс интеграции» и озвучила идею закрытия тех направлений бизнеса Росбанка, где рентабельность капитала (ROE) ниже 30%. Общая рентабельность Росбанка по итогам 2023 года составила 13%. Это более чем вдвое ниже, чем по группе «Тинькофф» (33,5%), следует из отчетностей кредитных организаций по МСФО. Источники издания допускали кадровые перестановки в руководстве Росбанка и сокращение персонала.

Еще до анонса сделки с «Тинькофф» в Росбанке сменился председатель правления — вместо Натальи Воеводиной организацию возглавил Николай Сидоров, ранее состоявший в совете директоров.

Решения об уходе отдельных менеджеров принимал новый глава Росбанка, говорит один источник РБК, близкий к кредитной организации. По его информации, на замену уходящим топам никого не ищут.

В результате интеграции в группу «Тинькофф» Росбанк лишится собственной розницы — это направление поглотит Тинькофф Банк, а в контуре Росбанка останется только корпоративный бизнес, сказал РБК источник, близкий к Росбанку. О такой же схеме интеграции говорит и другой источник РБК, близкий к кредитной организации.

Можно допустить, что уход руководителей определенных направлений отражает, в каком виде Росбанк будет интегрирован в группу «Тинькофф», говорит глава Blaze Consulting Леонид Никитин: «Схема сделки и возможной реорганизации двух банков еще непонятна, но если все-таки произойдет присоединение Росбанка к Тинькофф Банку, то возникнет дублирование некоторых направлений бизнеса — не может быть, например, двух руководителей розницы в одном банке. Поэтому, очевидно, что дублирующие функции будут каким-то образом устранены». В то же время происходящие кадровые изменения могут только отражать «превентивные решения» отдельных менеджеров, которые по личным причинам «не видят для себя места в объединенной структуре», предупреждает эксперт.

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