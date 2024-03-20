Потанин о слиянии «Тинькофф» и Росбанка: «1 + 1 даст больше, чем два»
Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина поддержал предложение по интеграции Росбанка и Тинькофф Банка, банки сохранят свои бренды, команды и стандарты работы с клиентами, говорится в его заявлении.
«Считаю, что создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора», — сказал Потанин.
Бизнесмен добавил, что интеграция пройдет на базе «справедливой рыночной оценки», более того, Тинькофф Банк будет оценен с «адекватной премией к рынку».
«Это та самая ситуация, когда один плюс один даст больше, чем два. <...> При этом ключевые компетенции Росбанка в работе с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди российских банков комплементарны тому, что сейчас есть у «Тинькофф». И наоборот, передовые прогрессивные разработки Тинькофф Банка, его нацеленность на инновации, вторая по величине база розничных клиентов дополнят профиль Росбанка, в том числе, в плане технологий и импортозамещения IT», — отметил Потанин.
До весны 2022 года ключевым акционером «Тинькофф» были основатель банка Олег Тиньков (в феврале 2024 года Минюст признал его иноагентом) и его семья. После начала российской военной операции на Украине, западных санкций против крупнейших компаний и банков Тиньков продал свой пакет (35%) в TCS Group, контролировавшей банк, «Интерросу» Владимира Потанина. Цена сделки не раскрывалась, но Тиньков заявлял, что его «заставили» продать актив «за копейки» — не более 3% реальной стоимости его доли. Потанин утверждал, что с основателем банка о цене они «не разговаривали вообще». «Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — говорил бизнесмен.
14 марта группа TКС (владеет «Тинькофф») объявила о планах приобрести Росбанк. Сделка нужна, чтобы «выискивать максимальную синергию, которая усиливает наши сильные стороны и усиливает сильные стороны Росбанка», объяснил председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.
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Оба банка относятся к системно значимым и сопоставимы по размеру. По данным banki.ru, Росбанк занимает 11-е место в системе по активам (2,14 трлн руб. на 1 февраля) и 14-е место по капиталу (233,9 млрд руб.). «Тинькофф» находится на 12-й строчке по активам (2,13 трлн руб.) и на 13-й по капиталу (242,8 млрд руб.).
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