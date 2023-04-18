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В ЦБ предложили рецепты, как стимулировать мобильность труда

В ЦБ предложили развивать рынок аренды жилья для урегулирования «жесткости» на рынке труда
Аналитики ЦБ считают, что низкая мобильность рабочей силы негативно сказывается на росте экономики. Они предлагают отказаться от практики искусственного поддержания занятости, развивать рынок аренды и стимулировать переобучение
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Низкая межрегиональная мобильность рабочей силы может негативно повлиять на эффективность трансформации российской экономики, поэтому властям необходимо в том числе развивать рынок арендного жилья и отказаться от практики искусственного поддержания занятости в отраслях, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России за апрель (есть у РБК).

Аналитики считают, что российский рынок труда в периоды адаптации к кризисным ситуациям исторически характеризуется «относительной жесткостью с низкой межотраслевой и межрегиональной мобильностью», а также активно растущей неполной занятостью.

В то же время усиление конкуренции за работников при негативной динамике предложения труда, «связанной с временными вызовами и долгосрочными демографическими трендами», во многом объясняет сокращение безработицы до исторически низкого уровня и ускоренный рост заработной платы.

Для постепенного увеличения мобильности труда в экономике департамент Банка России предлагает следующие шаги:

  • отказаться от практики искусственного поддержания занятости в отраслях;
  • создавать стимулы и возможности для переобучения и освоения новых профессий и специальностей;
  • развивать рынок арендного жилья, в том числе путем организации коммерческой аренды (арендные дома) и институализации рынка.

«Реализация вышеперечисленных шагов и проявление соответствующего эффекта на рынке труда, безусловно, потребуют времени. Поэтому ситуация на рынке труда, предположительно, будет еще достаточно продолжительное время ограничивать скорость структурной трансформации российской экономики», — указано в бюллетене ЦБ.

Аналитики подчеркивают, что увеличение мобильности рабочей силы занимает длительное время, что может стать одним из факторов, снижающих скорость структурной перестройки экономики. Для преодоления таких негативных эффектов нужна активная политика по повышению мобильности, как отраслевой, так и региональной.

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Факт, что в России наблюдается дефицит рабочей силы «по многим направлениям», признал в начале апреля президент Владимир Путин. Он призвал для решения этой проблемы использовать кадровый потенциал регионов и населенных пунктов, где сохраняется высокий уровень безработицы. «А такие регионы у нас есть», — отметил он.

Уровень безработицы в России в феврале, по данным Росстата, обновил исторический минимум и составил 3,5%. В январе этот показатель составлял 3,6%. Минэкономразвития прогнозировало, что в 2023 году безработица останется примерно на таком же уровне.

Несмотря на низкий уровень безработицы, число трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) с декабря 2021-го по декабрь 2022 года сократилось на 1,33 млн человек, сообщил РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. До этого столь масштабное снижение численности работников в возрасте до 35 лет наблюдалось лишь по итогам пандемийного 2020 года, когда оно достигло 1,34 млн человек.

В то же время ряд возрастных категорий показал прирост количества занятых. Наиболее заметную динамику продемонстрировали россияне в возрасте 60–69 лет, присутствие которых на рынке труда выросло на 336 тыс. человек, до 4,9 млн. Как писал РБК, повышение экономической активности населения старших возрастов стало следствием пенсионной реформы. Кроме того, на 202 тыс. человек (до 7,9 млн) увеличилось количество занятых граждан в возрасте 50–54 лет, и на 212 тыс. (до 10,9 млн) — россиян в возрастной категории 35–39 лет.

Основная причина старения рабочей силы — демографическая, выяснили авторы исследования FinExpertiza. «Численность молодых работников непрерывно сокращается с начала 2010-х годов, когда возрастной порог в 30 лет начали переступать родившиеся в 1980-е, а на рынок труда стали приходить представители немногочисленного поколения 1990-х. За последние десять лет количество работников до 30 лет уменьшилось на 5,9 млн человек, или на 35,6%», — заявила президент компании FinExpertiza Елена Трубникова.

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