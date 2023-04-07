В РАНХиГС назвали плюсы и минусы пенсионной реформы для рынка труда

РАНХиГС: возраст ухода с рынка труда для мужчин вырос до 62,9 года, для женщин — до 60,5

Пенсионная реформа привела к ряду позитивных эффектов — например, к повышению экономической активности старших граждан, считают в РАНХиГС. Но есть и негативные факторы: в частности, рост безработицы и зарплатного неравенства

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Повышение возраста выхода на пенсию в рамках пенсионной реформы в России оказало значительное влияние на основные параметры системы социального обеспечения, а также рынка труда — экономическую активность, занятость и безработицу. Это следует из материалов исследования старшего научного сотрудника лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктора Ляшка, с которыми ознакомился РБК. Среди основных изменений — повышение экономической активности пожилых россиян и одновременный рост безработицы, а также снижение нагрузки на пенсионную систему и увеличение зарплатного неравенства.

Положительные эффекты

По мнению эксперта, поэтапное повышение пенсионного возраста в России несет следующие положительные эффекты.

Снижение численности пенсионеров по старости

После значительного роста числа пенсионеров в последние десятилетия (например, в период с 2007 по 2018 год их количество увеличилось на 6,9 млн человек, до 36,7 млн) пенсионная реформа, стартовавшая в 2019 году, позволила развернуть данную тенденцию, указывает эксперт. По итогам 2022 года число пенсионеров по старости снизилось до 34,2 млн человек, то есть на 2,5 млн по сравнению со временем начала реформы (1 января 2019 года), следует из данных Пенсионного фонда.

За счет этого снижается коэффициент демографической нагрузки пожилыми (показывает отношение численности населения в возрастах старше трудоспособного к численности населения в трудоспособном возрасте): так, в 2021 году он составил 49,2%, вернувшись на уровень 2017-го, следует из материалов доклада. Это позволит «хотя бы отчасти сбалансировать доходы и расходы пенсионной системы, сохранив уровень пенсий без наращивания объема межбюджетных трансфертов», надеется эксперт.

Как ранее писал РБК, в 2022 году межбюджетный трансферт в ПФР был резко увеличен и в общей сложности составил 6,17 трлн руб., что на 70% выше заложенного в бюджет уровня (3,63 трлн руб.). А федеральный трансферт, предназначенный для выплаты страховых пенсий, вырос на 73% относительно плана и достиг 3 трлн руб. Чем ниже коэффициент демографической нагрузки пожилыми, тем легче в солидарной пенсионной системе обеспечивать пенсионные выплаты старшему поколению за счет взносов с зарплат работающего поколения.

Повышение экономической активности населения старших возрастов

Ожидаемым положительным эффектом пенсионной реформы для российской экономики стал рост экономической активности населения старших возрастов, говорится в исследовании. Данные Росстата по уровню участия в рабочей силе в разрезе отдельных возрастных групп позволяют сравнить 2021 год с 2018-м, то есть эффект от повышения пенсионного возраста до 56 с половиной лет для женщин и до 61 с половиной года для мужчин, следует из материалов (возраст выхода на пенсию растет поэтапно, до 2028 года).

Хотя в целом за этот период уровень экономической активности населения снизился, по отдельным возрастным группам, в первую очередь затронутым пенсионной реформой, наблюдался значительный рост данного индикатора. Под экономической активностью (уровень участия в рабочей силе) понимается отношение численности рабочей силы данной возрастной группы к общей численности населения этой возрастной группы.

«Экономическая активность 60–61-летних мужчин за последние четыре года выросла на 12–16 п.п., 55–56-летних женщин — на 13–14 п.п. Помимо непосредственно затронутых реформой возрастных когорт уровень участия в рабочей силе рос и в других возрастных группах», — указывает эксперт. Последнее позволяет говорить об удлинении трудовой карьеры не только для затронутых реформой групп, но и в целом для населения старших возрастов. Ляшко также провел эконометрический анализ данного вопроса и выяснил, что чистый эффект от повышения пенсионного возраста на экономическую активность возрастных россиян на рынке труда составил +37 п.п. для мужчин и +0,24 п.п. для женщин.

Как результат, средний возраст выхода с рынка труда, остававшийся практически неизменным с 2010 года по начало пенсионной реформы, в последние четыре года стал активно расти. К 2021 году для мужчин этот показатель достиг 62,9 года (+0,7 года), для женщин — 60,5 года (+0,6 года), указал Ляшок.

Негативные эффекты

Увеличение безработицы в старших возрастах

Удлиненная продолжительность трудовой жизни привела к незначительному увеличению рисков безработицы в старших возрастах, говорится в материалах исследования. Для мужчин этот риск увеличился на 0,008 п.п., для женщин — на 0,009 п.п., оценил Ляшок. Это подтверждает и статистика: уровень безработицы 60–64-летних мужчин увеличился с 2,9% с 2018 году до 3,6% в 2021-м, а 55–59-летних женщин — с 2,6 до 3,1%, говорится в исследовании.

«Очевидно, что отсутствие такого важного источника дохода вынуждало население новых предпенсионных возрастов оставаться на рынке труда даже в случае увольнения с прошлого места работы», — отмечается в материалах исследования. Впрочем, этот уровень безработицы все равно был ниже, чем у более молодых возрастных групп.

Расширение зарплатного неравенства между молодыми и пожилыми

И до начала пенсионной реформы лица среднего возраста (30–40 лет) получали в среднем на треть больше, чем лица старших возрастов, однако за последние несколько лет этот разрыв только увеличился, так как люди были вынуждены соглашаться на более низкооплачиваемую работу, указывает Ляшок. В результате если в среднем номинальные заработные платы за период 2017–2021 годов выросли на 48%, то для возрастных групп от 55 лет и старше — только на 40–42%, оценил он.