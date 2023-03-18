Объем наличной валюты на руках россиян впервые превысил $100 млрд

На 1 февраля российские домохозяйства держали $105,4 млрд в наличной форме. Значительный прирост начался осенью, следует из скорректированной статистики ЦБ. Одновременно ЦБ понизил оценки сбережений россиян на счетах за рубежом

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На 1 февраля 2023 года на руках у российских домохозяйств было 7,33 трлн руб. наличной иностранной валюты, или $105,4 млрд в пересчете на доллары, следует из данных Банка России. Это рекордный объем с 2018 года, за все время доступной статистики. Уровень $100 млрд был пройден еще по итогам ноября: на 1 декабря объем валютной наличности достиг $101,1 млрд, но ЦБ отразил это в своих данных только сейчас. С 1 февраля регулятор уточнил цифры «за счет получения дополнительной информации по статистике внешнего сектора», отмечается в таблице Банка России.

Если сопоставить новые данные с ранее опубликованными, то можно сделать вывод, что неучтенный прирост наличной иностранной валюты на руках у населения наметился во второй половине прошлого года. По новым данным, с 1 июля по 1 декабря 2022 года объем валютной наличности у домохозяйств вырос на $4,3 млрд против $1,3 млрд, отраженных в старой статистике.

Рост наличной валюты у населения в условиях, когда внутри России есть ограничения на ее снятие с банковских счетов, означает только одно — ввоз банкнот превышал вывоз, говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

9 марта 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, на фоне набега вкладчиков на банки и эмбарго ЕС на ввоз в Россию наличных евро ЦБ ввел ограничения на снятие иностранной наличной валюты со счетов и депозитов. Через два дня эмбарго на наличные доллары ввели США. Сейчас россияне могут получить на руки сумму в пределах $10 тыс. или эквивалента в евро, если средства поступили на вклад до 9 марта 2022 года. Граждане также могут купить наличные доллары и евро, но только те, что поступили в кассы банков после 9 апреля. Ограничения уже дважды продлевались. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поясняла, что решение пока не может быть пересмотрено, поскольку введенный весной запрет на ввоз банкнот долларов и евро в Россию по-прежнему действует.

«Возможно, какая-то часть переводов [за рубеж], по оценке Банка России, вернулась в страну в виде наличной иностранной валюты. Теоретически это возможно: перевод капитала за рубеж, получение там валюты и ввоз ее в Россию. Непонятно, как это оценивалось, но, может быть, это какие-то таможенные данные по декларированию», — рассуждает Сусин.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, в Россию без составления декларации можно ввозить не более $10 тыс. наличными. Учитываются банкноты и дорожные чеки в разных валютах, в том числе рубли в пересчете по курсу валют в день подачи декларации. Ассоциация банков России предлагает повысить лимит валюты, которую можно ввозить в страну без деклараций, с $10 тыс. до $100 тыс.

Банк России также пересмотрел методологию расчета остатков на депозитах россиян в банках за рубежом. На 1 февраля объем средств составил 4,63 трлн руб., или $66,5 млрд. За месяц он увеличился на $2 млрд. Ранее ЦБ раскрывал, что на 1 января россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,63 трлн руб., или $94,3 млрд по курсу на отчетную дату.

«ЦБ учитывает остатки на депозитах в банках-нерезидентах по переводам, как я понимаю. Формально он относит это к сбережениям, то есть к депозитам, но какая-то часть этой суммы — просто импорт, — говорит Сусин. — То есть средства на счетах и иностранных картах, которые переводятся для оплаты каких-то покупок или услуг за рубежом — поездок, подписок, товаров в иностранных магазинах. По-хорошему, это надо оценивать не как сбережения, а как импорт, потому что эти деньги были потрачены». Эксперт допускает, что Банк России мог получить новую информацию и «очистить» данные о сбережениях от разовых трат.

«Может быть, это информация от регуляторов тех стран, куда в основном осуществлялись переводы из России начиная с прошлого года», — предполагает Сусин.

В феврале в «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ указывал, что данные об остатках средств населения на депозитах за рубежом могут быть неточными, их «некорректно интерпретировать как прирост депозитов в иностранных банках» (.pdf). «Существенная часть переведенных средств могла не остаться на депозитах, а быть потрачена физическими лицами за границей», — отмечалось в обзоре.