Расчеты в долларах и евро за экспорт из России сократились до антирекорда

Доллары и евро впервые по итогам года заняли наименьшую долю при расчетах как за экспорт, так и за импорт, проиграв рублю и дружественным валютам. В первую очередь использование доллара и евро сократили страны Азии и Европы

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Доллары и евро впервые в годовом выражении заняли наименьшую долю в структуре валют при расчетах за экспорт товаров из России по итогам 2024 года. Об этом свидетельствует статистика Банка России, которую изучил РБК (доступна с 2019 года).

Доля долларов и евро составила 18,6%, за год показатель сократился на 13 процентных пунктов, с 31,6%. Это произошло на фоне роста доли валют дружественных стран до 40,2% с 29,4% годом ранее. Рубль второй год подряд занимает наибольшую долю в расчетных операциях за экспорт — 41,3% в 2024 году, однако это превышает показатель 2023 года всего на 2,3 п.п.

При расчетах за импорт доллары и евро также впервые заняли наименьшую долю по итогам года.

ЦБ публикует данные по структуре валют по внешнеторговым контрактам, которые используются для расчетов за экспорт и импорт, по географическим направлениям: Азия, Америка, Африка, Европа, Карибский бассейн и Океания. В статистике показана доля рубля, валют недружественных стран (в основном доллара и евро) и иных валют, к которым относятся и валюты дружественных стран — юани, рупии, дирхамы и т.п.

Как страны рассчитываются за экспорт

Доля доллара и евро при расчетах за экспорт сокращается с 2022 года, после введения масштабных санкций западных стран против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Для сравнения: в 2021 году, до введения санкций, она составляла 84,6%, а по итогам 2022-го сократилась до 63,6%. На показатель 2024 года повлияло сокращение использования долларов и евро странами Азии и Европы.

Страны Азии, которые являются крупнейшими российскими торговыми партнерами, в 2024 году в основном использовали дружественные валюты — 46,6%, за год показатель вырос на 10,9%. Также по этому направлению незначительно выросла доля рубля — на 1,2 п.п., до 37,4%. Доля долларов и евро упала на 12,1 п.п., до 16%.

Европа для оплаты экспорта в основном использовала рубль — его доля составила 60,3%, за год увеличившись на 11 п.п., доля валют дружественны стран выросла на 2,7 п.п., до 10,2%. Доля долларов и евро сократилась на 13,7 п.п., до 29,5%.

Доллары и евро остаются основной валютой при расчетах со странами Америки — показатель 2024 года составил 67,5%, однако за год он снизился на 7,3 п.п. Доля рубля, напротив, выросла — до 30,1%.

При расчетах за экспорт со странами Африки также в основном использовался рубль — его доля достигла 48,8% (плюс 11 п.п. за год). Доллары и евро, а также валюты иных стран заняли примерно по 25%.

Как страны рассчитываются за импорт

При расчетах за импорт рубль занял 43,2% в общей структуре валют, за год его доля выросла на 13,2 п.п. Доля нейтральных валют незначительно сократилась — на 1,3 п.п., до 34,7%; доля доллара и евро упала на 12 п.п., на 22%.

Страны Азии при расчетах за импорт также в основном использовали валюты дружественных стран, доля которых составила 47,2%, но за год она упала на 3,6 п.п. Доля рубля по азиатскому направлению, наоборот, выросла — на 16,4 п.п., до 39,2%. Доллары и евро заняли всего 13,6% в общей структуре, что меньше показателя 2023 года на 12,8 п.п.

Доля рубля при оплате импорта из стран Европы за год выросла на 7,3 п.п., до 54,5%; доля долларов и евро упала на 7,2 п.п., до 41,8%. Доля нейтральных валют осталась без изменений на уровне 3,7%.