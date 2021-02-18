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Страховщики оценили последствия аномального снегопада в Москве

Из-за аномального снегопада 12–14 февраля выросли аварийность на дорогах и число обращений клиентов, сообщили РБК страховщики из топ-10. Подвести итоги и выявить ущерб, нанесенный домам или дачам, можно будет только весной
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Некоторые страховые компании зафиксировали рост обращений по каско и ОСАГО в дни снегопада, обрушившегося на центральную часть России 12–14 февраля. Больше всего страховых случаев было в Московском регионе, рассказали РБК страховщики из топ-10.

За три дня снегопада «Росгосстрах» получил от жителей Москвы и Подмосковья на 56,7% больше обращений по договорам каско и на 18% больше обращений по ОСАГО, чем неделей ранее, говорится в сообщении компании. В целом по стране рост составил 20 и 6% соответственно.

У страховой компании «Согласие» за минувшие выходные, на которые пришелся аномальный снегопад, было на 22% больше обращений по ОСАГО, чем в среднем, а по каско — на 21% больше. Более половины (57%) страховых случаев, которые урегулировались по каско, произошли в Московском регионе, сообщила пресс-служба «Согласия».

Число обращений в call-центр по автострахованию в дни снегопада увеличилось на четверть, сообщил РБК директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов. Почти половина обращений пришлась на Московский регион, в лидерах также оказались Северо-Западный, Сибирский, Дальневосточный и Приволжский регионы. «Мы ожидаем роста выплат по автострахованию, но не считаем, что он будет значительным, поскольку аварийность зимой выше, чем в другие периоды, три дня снегопадов значительно не повлияют», — подчеркнул Харагезов.

Последствия снегопада в Москве. Фоторепортаж
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В «Ингосстрахе», «Сбербанк страховании» и «Югории» не заметили значительного роста обращений по каско и ОСАГО в дни снегопада, сообщили РБК их представители. Еще не все автовладельцы успели подать заявления, поэтому процентное соотношение может меняться, и полную статистическую картину мы увидим только через пару месяцев, отметили в страховом доме ВСК. Остальные компании из топ-10 на запросы не ответили.

За 12–13 февраля в Москве, по данным Росгидромета, выпало 30 мм снега (в водном эквиваленте) при месячной норме 36 мм. В результате столичные дороги оказались в состоянии коллапса: из-за снега и гололедицы, мешавших движению, пробки достигли 10 баллов, на МКАД буксовали фуры, некоторые из них разворачивало поперек дороги, и объехать их можно было только по левой полосе, поэтому на дорогах возникли многочасовые заторы.

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Напряженная обстановка на дорогах из-за снегопада сложилась не только в Москве и Подмосковье: сопоставимые осадки наблюдались во многих регионах европейской части России, в том числе в южном Краснодарском крае выпало 18–28 мм, снегопад там, по оценке Росгидромета, осложнялся сильным налипанием мокрого снега, а ветер достигал 22 м/с. Из-за погодных условий в минувшие выходные в Краснодарском крае столкнулись 17 автомобилей, еще больше участников — свыше 30 автомобилей — было в ДТП в Крыму, где выпало 8 мм снега.

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Общество
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

«Многие клиенты объясняли, что их занесло, не успевали затормозить и так далее, кто-то другой не успел и в них въехал. Были случаи, когда бились несколько машин в ряд или снег скрывал препятствие», — описали в «Согласии» обращения застрахованных. «Снегопады действительно привели к росту аварийности, но, по наблюдению за ситуацией, предполагаем, что столкновения происходили не из-за невнимательности водителей, а из-за гололедицы и нарастания снежного покрова на дорожном покрытии», — отметил Харагезов.

В дни снегопада резко выросло и число обращений по программе страхования авиапассажиров из-за задержки или отмены рейса, рассказали в «АльфаСтраховании». 12–14 февраля было 1,7 тыс. обращений, что в 17 раз больше, чем за среднестатистический аналогичный период времени. Более 90% страховых выплат получили пассажиры Московского авиаузла.

Роста обращений по имущественному страхованию пока не зафиксировано. Если говорить о дачах и других строениях, то ущерб от снегопадов может быть обнаружен владельцами имущества уже ближе к весне, когда люди массово поедут за город, отметили в «Росгосстрахе».

«Мы также прогнозируем рост выплат весной, в связи с подтоплениями домов от таяния льда и снега. Как правило, в марте-апреле мы фиксируем двукратный рост обращений по страхованию имущества по сравнению с другими месяцами», — объяснил руководитель направления СК «Сбербанк страхование» Антон Мишаев.

Авторы
Татьяна Бочкарёва, Юлия Кошкина
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