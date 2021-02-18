Страховщики оценили последствия аномального снегопада в Москве

Из-за аномального снегопада 12–14 февраля выросли аварийность на дорогах и число обращений клиентов, сообщили РБК страховщики из топ-10. Подвести итоги и выявить ущерб, нанесенный домам или дачам, можно будет только весной

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Некоторые страховые компании зафиксировали рост обращений по каско и ОСАГО в дни снегопада, обрушившегося на центральную часть России 12–14 февраля. Больше всего страховых случаев было в Московском регионе, рассказали РБК страховщики из топ-10.

За три дня снегопада «Росгосстрах» получил от жителей Москвы и Подмосковья на 56,7% больше обращений по договорам каско и на 18% больше обращений по ОСАГО, чем неделей ранее, говорится в сообщении компании. В целом по стране рост составил 20 и 6% соответственно.

У страховой компании «Согласие» за минувшие выходные, на которые пришелся аномальный снегопад, было на 22% больше обращений по ОСАГО, чем в среднем, а по каско — на 21% больше. Более половины (57%) страховых случаев, которые урегулировались по каско, произошли в Московском регионе, сообщила пресс-служба «Согласия».

Число обращений в call-центр по автострахованию в дни снегопада увеличилось на четверть, сообщил РБК директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов. Почти половина обращений пришлась на Московский регион, в лидерах также оказались Северо-Западный, Сибирский, Дальневосточный и Приволжский регионы. «Мы ожидаем роста выплат по автострахованию, но не считаем, что он будет значительным, поскольку аварийность зимой выше, чем в другие периоды, три дня снегопадов значительно не повлияют», — подчеркнул Харагезов.