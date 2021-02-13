На Кубани в результате столкновения 17 автомобилей пострадал человек

Фото: МЧС России

На федеральной трассе А146 в Краснодарском крае произошло массовое ДТП с участием 17 автомобилей. Один человек пострадал. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в 9:30 утра в районе поворота на хутор Свободный станицы Северская. Предварительной причиной произошедшего в МВД называют погодные условия.

В ДТП попали четыре грузовых, 12 легковых автомобилей и один рейсовый автобус. Пострадавший находился в одной из легковушек.

Накануне в штате Техас в США в результате аварии с участием 100 машин погибли шесть человек. 36 человек доставлены в больницы. Авария произошла из-за обледенения дороги.