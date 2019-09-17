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Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог»
Австрийская прокуратура не нашла оснований для официального расследования деятельности офшорной сети «Тройки Диалог», которая, как писали журналисты OCCRP, использовалась для отмывания средств и легализации доходов
Рубен Варданян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов OCCRP об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Об этом говорится в ответе управления прокуратуры по расследованию экономических преступлений и коррупции на запрос РБК.

Расследование о деятельности «Тройки Диалог» в марте этого года выпустили журналисты OCCRP («Проект по расследованию коррупции и организованной преступности»). Контрагентами «Тройки» за пределами России они назвали Deutsche Bank, Raiffesen Bank и Citigroup. Вскоре после публикации расследования основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер направил жалобу в Австрийскую прокуратуру с требованием проверить местные кредитные организации, которые, как он указывал, игнорировали подозрительные платежи от компаний-пустышек и позволили «преступникам из России выводить средства» из страны. Браудер призвал расследовать транзакции на $967 млн, из них свыше $600 млн, как он заявил, получил Raiffesen со счетов латвийского Ukio Bankas, участвовавшего в схеме.

«Могу подтвердить, что наш офис получил отчет по этому вопросу, и он был изучен. Поскольку достаточных оснований для подозрений не возникло, никаких официальных расследований не проводилось», — сообщил РБК представитель австрийской прокуратуры.

Внутреннее расследование после публикации OCCRP и жалобы Hermitage проводили и в Raiffeisen, говорили РБК ранее в пресс-службе Raiffeisen Bank International (RBI). «Из-за недостатка конкретики прокурор решил не предпринимать действий по жалобе, поданной в марте, в которой среди прочих банков упоминался и RBI», — сообщила РБК 16 сентября представитель банка. «Тем не менее мы провели собственное внутреннее расследование по этим обвинениям и еще раз убедились в прочности наших антиотмывочных (AML) систем», — заметила она.

«Австрийские власти отказались начинать расследование. Мы не смогли понять, почему, — сказал РБК представитель Hermitage Capital Билла Браудера. — 16 других стран начали расследования о точно таком же отмывании денег, но Австрия отказалась это делать». Рубен Варданян отказался от комментариев.

Общество
OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»

В чем обвиняли «Тройку»

В результате утечки журналисты OCCRP получили доступ к данным более чем о 1,3 млн банковских транзакций. По данным расследователей, с 2006 по 2013 год через «Ландромат Тройки» прошло $4,6 млрд. Свои счета офшорные компании открывали в литовском Ukio Bankas и эстонском Danske Bank.

В расследовании журналисты описали несколько схем, для которых использовались офшорные фирмы «Тройки», в частности:

  • «топливные схемы» в аэропорту Шереметьево, когда десятки фирм-однодневок перепродавали друг другу авиатопливо, избежав уплаты более $40 млн налогов;
  • выплата $69 млн компаниям, связанным с виолончелистом Сергеем Ролдугиным — другом президента Владимира Путина, в виде неустоек за неисполненные контракты; Варданян говорил, что его компания не вела дел с Ролдугиным;
  • выдача компаниями «Тройки» в 2008–2009 годах кредита на €14 млн евро пенсионерке Анне Курепиной, прописанной в одной квартире с бывшим губернатором Самарской области Владимиром Артяковым; деньги пенсионерка потратила на покупку недвижимости на побережье Коста-Брава в Испании, которую она в 2014 году продала детям Артякова; возвращать заем не потребовалось, так как выдавшая кредит компания была ликвидирована, говорилось в расследовании. Варданян говорил, что не помнит о кредите Курепиной;
  • $130 млн было перечислено в сеть «Тройки Диалог» от компаний, связанных с делом погибшего в российской тюрьме Сергея Магнитского и фонда Браудера Hermitage Capital.

Реакция на расследование

Расследование породило новые проблемы для инвестиционных банков. После публикации акции Raiffeisen Bank International упали примерно на 10%. А крупнейшие американские банки — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — весной проверяли счета своих клиентов на предмет возможного отмывания денег из России.

Рубен Варданян заявлял, что в расследовании «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое». «Неверно оценивать деятельность «Тройки» вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня», — отвечал он на публикации. Сейчас «Тройка Диалог» не существует: 2012 году Варданян продал компанию Сбербанку, она была преобразована в его инвестиционное подразделение Sberbank CIB, а в 2019 году банк объединил его со своим корпоративным блоком из-за отсутствия спроса на услуги инвестбанка.

Банки, упомянутые в расследовании OCCRP, и раньше были в центре коррупционных скандалов. Danske Bank — крупнейший банк Дании — признавал, что через его филиал в Эстонии прошли потенциально подозрительные транзакции на сумму $230 млрд с 2007 по 2015 год. Против банка открыты расследования Минюстом США, Комиссией по ценным бумагам и властями Британии, Дании и Эстонии. Конкретно от Deutsche Bank в офшоры «Тройки» поступило более $889 млн с 2003 по 2017 год, отмечал Bloomberg. Банк уже находится в центре расследования по делу о «панамском архиве».

Автор: Павел Казарновский
Теги: Тройка Диалог, Рубен Варданян
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