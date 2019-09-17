Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог»

Австрийская прокуратура не нашла оснований для официального расследования деятельности офшорной сети «Тройки Диалог», которая, как писали журналисты OCCRP, использовалась для отмывания средств и легализации доходов

Рубен Варданян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов OCCRP об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Об этом говорится в ответе управления прокуратуры по расследованию экономических преступлений и коррупции на запрос РБК.

Расследование о деятельности «Тройки Диалог» в марте этого года выпустили журналисты OCCRP («Проект по расследованию коррупции и организованной преступности»). Контрагентами «Тройки» за пределами России они назвали Deutsche Bank, Raiffesen Bank и Citigroup. Вскоре после публикации расследования основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер направил жалобу в Австрийскую прокуратуру с требованием проверить местные кредитные организации, которые, как он указывал, игнорировали подозрительные платежи от компаний-пустышек и позволили «преступникам из России выводить средства» из страны. Браудер призвал расследовать транзакции на $967 млн, из них свыше $600 млн, как он заявил, получил Raiffesen со счетов латвийского Ukio Bankas, участвовавшего в схеме.

«Могу подтвердить, что наш офис получил отчет по этому вопросу, и он был изучен. Поскольку достаточных оснований для подозрений не возникло, никаких официальных расследований не проводилось», — сообщил РБК представитель австрийской прокуратуры.

Внутреннее расследование после публикации OCCRP и жалобы Hermitage проводили и в Raiffeisen, говорили РБК ранее в пресс-службе Raiffeisen Bank International (RBI). «Из-за недостатка конкретики прокурор решил не предпринимать действий по жалобе, поданной в марте, в которой среди прочих банков упоминался и RBI», — сообщила РБК 16 сентября представитель банка. «Тем не менее мы провели собственное внутреннее расследование по этим обвинениям и еще раз убедились в прочности наших антиотмывочных (AML) систем», — заметила она.

«Австрийские власти отказались начинать расследование. Мы не смогли понять, почему, — сказал РБК представитель Hermitage Capital Билла Браудера. — 16 других стран начали расследования о точно таком же отмывании денег, но Австрия отказалась это делать». Рубен Варданян отказался от комментариев.