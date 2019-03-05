Акции Raiffeisen Bank упали на 10% на фоне расследования OCCRP

Через головную структуру банка, по данным расследователей коррупции и организованной преступности из OCCRP, проходили денежные потоки, полученные от уклонения от налогов в России через офшорную сеть «Тройки Диалог»

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Котировки акций головной структуры Raiffeisen Bank International начали снижаться на биржах на фоне сообщений о связи банка с выявленной журналистами Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) офшорной сетью «Тройка Диалог»: акции кредитной организации на основной торговой площадке в Вене упали на 10%, свидетельствуют данные Венской биржи.

По данным на 14:40 мск, одна акция банка стоила €20,04. Капитализация банка на Венской бирже упала с €7,2 млрд до €6,59 млрд.

На Лондонской бирже стоимость бумаг Raiffeisen Bank также упала примерно на 10%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на австрийские СМИ указывает, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital обратился в австрийскую прокуратуру по итогам расследования OCCRP и сообщил надзорному ведомству о том, что ему было известно о помощи Raiffeisen Bank в отмывании денег, полученных в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России. Представитель прокуратуры Австрии отметил, что они пока еще не открыли расследование.

Российское подразделение Райффайзенбанка отказалось от комментариев. РБК отправил запрос в RB International.