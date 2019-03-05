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МТС ₽300 (+17,44%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
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Акции Raiffeisen Bank упали на 10% на фоне расследования OCCRP
Через головную структуру банка, по данным расследователей коррупции и организованной преступности из OCCRP, проходили денежные потоки, полученные от уклонения от налогов в России через офшорную сеть «Тройки Диалог»
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Котировки акций головной структуры Raiffeisen Bank International начали снижаться на биржах на фоне сообщений о связи банка с выявленной журналистами Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) офшорной сетью «Тройка Диалог»: акции кредитной организации на основной торговой площадке в Вене упали на 10%, свидетельствуют данные Венской биржи.

По данным на 14:40 мск, одна акция банка стоила €20,04. Капитализация банка на Венской бирже упала с €7,2 млрд до €6,59 млрд.

На Лондонской бирже стоимость бумаг Raiffeisen Bank также упала примерно на 10%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на австрийские СМИ указывает, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital обратился в австрийскую прокуратуру по итогам расследования OCCRP и сообщил надзорному ведомству о том, что ему было известно о помощи Raiffeisen Bank в отмывании денег, полученных в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России. Представитель прокуратуры Австрии отметил, что они пока еще не открыли расследование.

Российское подразделение Райффайзенбанка отказалось от комментариев. РБК отправил запрос в RB International.

Общество
OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»

Raiffeisen Bank упоминается в расследовании журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), где утверждается, что инвестиционная компания «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием 70 офшорных фирм, через которую выводила деньги из России и перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты. Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, оцениваются в $4,6 млрд. Посредниками этих операций названы Raiffeisen Bank, Citigroup Inc. и Deutsche Bank.

Автор: Анна Трунина
Теги: Райффайзенбанк, Акции, биржи, OCCRP, Тройка Диалог, офшорная компания
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