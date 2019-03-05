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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Raiffeisen Bank проверит данные расследования об офшорах «Тройки Диалог»
В журналистском расследовании OCCRP об «офшорной экосистеме» инвестбанка «Тройка Диалог» фигурировал Raiffesen Bank. В банке заявили, что соблюдают все требования по борьбе с отмыванием денег
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Raiffeisen Bank International проводит внутреннее расследование после того, как СМИ опубликовали данные журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о финансовой схеме инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Об этом заявили РБК в пресс-службе банка.

«В прошлом некоторые из этих утверждений уже подвергались интенсивному расследованию в банке со стороны регулирующих и правовых органов и были признаны необоснованными», — заявили РБК в пресс-службе.

«Raiffeisen Bank International выполняет все требования по борьбе с отмыванием денег. Ее системы и процессы соблюдения регулярно пересматривались и продолжают пересматриваться внешними сторонами и подтверждаются на предмет соответствия правовым требованиям», — добавил собеседник РБК.

Общество
OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»

Накануне OCCRP опубликовал данные расследования, в которых говорилось, что «Тройка Диалог» создала финансовую схему, в которую входило 70 офшоров со счетами в Литве. Посредниками «Тройки» журналисты называют Raiffeisen Bank, Deutsche Bank и Citigroup Inc. При помощи схемы средства переводились в разные организации за границей, в том числе в благотворительный фонд принца Чарльза. В OCCRP оценивают объем финансовых операций в $4,6 млрд.

Среди получателей средств OCCRP указывает людей из окружения Варданяна, членов семьи бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова и виолончелиста Сергея Ролдугина, о дружбе с которым рассказывал президент Владимир Путин.

Финансы
Акции Raiffeisen Bank упали на 10% на фоне расследования OCCRP

На фоне расследования акции Raiffeisen Bank International упали на 10%. В Кремле заявили, что фискальные ведомства могут оценить достоверность публикаций о «Тройке Диалог».

В подразделение прокуратуры Австрии по борьбе с коррупцией 5 марта поступила жалоба о подозрении в отмывании денег, в том числе в адрес Raiffeisen Bank International. Об этом заявили Reuters в прокуратуре, отказавшись сообщить, кто подал жалобу. В банке в беседе с РБК рассказали, что сейчас не имеют никакой дополнительной информации о содержании жалобы и не знакомы с конкретными утверждениями.

Агентство Bloomberg со ссылкой на австрийские СМИ сообщало, что в прокуратуру обратился британский инвестиционный фонд Hermitage Capital.

Авторы: Павел Казарновский, Григорий Дубов
Теги: Raiffeisen Bank International, Тройка Диалог, отмывание денег
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Акции Raiffeisen Bank упали на 10% на фоне расследования OCCRP
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