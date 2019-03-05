Raiffeisen Bank проверит данные расследования об офшорах «Тройки Диалог»

В журналистском расследовании OCCRP об «офшорной экосистеме» инвестбанка «Тройка Диалог» фигурировал Raiffesen Bank. В банке заявили, что соблюдают все требования по борьбе с отмыванием денег

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Raiffeisen Bank International проводит внутреннее расследование после того, как СМИ опубликовали данные журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о финансовой схеме инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Об этом заявили РБК в пресс-службе банка.

«В прошлом некоторые из этих утверждений уже подвергались интенсивному расследованию в банке со стороны регулирующих и правовых органов и были признаны необоснованными», — заявили РБК в пресс-службе.

«Raiffeisen Bank International выполняет все требования по борьбе с отмыванием денег. Ее системы и процессы соблюдения регулярно пересматривались и продолжают пересматриваться внешними сторонами и подтверждаются на предмет соответствия правовым требованиям», — добавил собеседник РБК.

Накануне OCCRP опубликовал данные расследования, в которых говорилось, что «Тройка Диалог» создала финансовую схему, в которую входило 70 офшоров со счетами в Литве. Посредниками «Тройки» журналисты называют Raiffeisen Bank, Deutsche Bank и Citigroup Inc. При помощи схемы средства переводились в разные организации за границей, в том числе в благотворительный фонд принца Чарльза. В OCCRP оценивают объем финансовых операций в $4,6 млрд.