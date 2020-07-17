Банки на пике пандемии показали худшую прибыль за три года

В апреле—июне, на которые пришлись основные карантинные ограничения, российские банки показали прибыль в размере 102,56 млрд руб. За тот же период ВВП страны упал, по оценке ЦБ, на 9,5–10%

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

В июне чистая прибыль российских банков составила 70 млрд руб., следует из обзора Банка России. После провала в мае финансовый результат сектора улучшился и составил по итогам второго квартала 102,56 млрд руб. По сравнению с докризисным первым кварталом чистая прибыль кредитных организаций сократилась более чем в пять раз.

Падение квартальной прибыли до подобных уровней банковский сектор переживал в 2017 году на фоне санации крупных частных банков, следует из статистики ЦБ. Тогда третий квартал стал убыточным для сектора (совокупный убыток — 95 млрд руб.), а в четвертом квартале банки показали прибыль на уровне чуть выше, чем в карантинном квартале, — 115 млрд руб.

По оценке Центрального банка, в апреле—июне 2020 года ВВП России на фоне кризисных явлений в экономике, вызванных влиянием изоляции и падением цен на нефть, сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,5–10%.

Как пандемия COVID-19 повлияла на доходы банков

За первые три месяца 2020 года российские банки получили 528 млрд руб. чистой прибыли. Март, на который пришлись усиление волатильности на финансовых рынках и значительное ослабление рубля, позволил игрокам нарастить прибыль за счет длинной валютной позиции.