Банки на пике пандемии показали худшую прибыль за три года

Во втором квартале рубль стал укрепляться и банки потеряли значительную часть полученного ранее дохода, пояснил на онлайн-конференции директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
Как следует из презентации эксперта, в первом квартале банки получили 432 млрд руб. от операций с производными финансовыми инструментами и валютой, но уже во втором их чистые потери по этой статье составили 209 млрд руб. Остальные факторы формирования прибыли, по словам Данилова, находятся на нормальном уровне.
«Сокращения чистого процентного дохода не произошло, чистый комиссионный доход сократился на 9%. С чем это может быть связано? Сократились выдачи кредитов, часто комиссионный доход возникает в момент выдачи кредита», — отметил глава департамента.
По данным Банка России, в июне количество прибыльных банков в секторе выросло до 245, или до 63% от числа действующих игроков. Однако доля прибыльных банков за месяц упала на 9 п.п., на них теперь приходится 67% активов сектора.
«Некоторые банки, получившие небольшой убыток в мае, в июне вышли в слабый плюс, однако несколько крупных банков, наоборот, после прибыльного результата в мае зафиксировали незначительный убыток в июне», — говорится в обзоре ЦБ.
Что будет дальше с прибылью
В третьем и четвертом кварталах 2020 года показатели банковского сектора заметно не ухудшатся, считают в Банке России. Ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки, а также от решения регулятора, продлить или завершить регуляторные послабления для игроков рынка, пояснил Данилов. Пока льготный период для банков по оценке активов и резервированию действует до 30 сентября.
По части кредитов, очевидно, надо будет досоздавать резервы (после отмены послаблений), признал глава департамента банковского надзора ЦБ. Однако оценок, какими они могут быть, при этом не привел.
«Надо дать банкам необходимую передышку, чтобы они могли самостоятельно с этой ситуацией справиться и чтобы не было критической ситуации в банковской системе. Какого-то резкого провала я бы не ждал по прибыли в третьем—четвертом кварталах», — спрогнозировал Данилов. Он обещал, что ЦБ будет следить за развитием ситуации и подстраивать регулятивные меры.
Что произошло с другими показателями банков
По итогам июня активы банковского сектора достигли 95 трлн руб. За месяц они увеличились на 1,6% — в основном за счет ценных бумаг и средств банков на корсчетах в ЦБ. Кредитный портфель сектора в июне вырос примерно на 400 млрд руб. Корпоративный портфель увеличился на 0,5%, хотя в июне банки в основном давали в долг финансовым организациям. ЦБ считает, что конечными получателями средств были заемщики из реального сектора, поскольку значительную часть прироста кредитов обеспечили сделки обратного РЕПО с финансовыми посредниками.
Розничный кредитный портфель банков в июне увеличился на 1% после символического роста в мае (на 0,2%) и спада в апреле ( на 0,7%). Основным драйвером розницы стала ипотека, в частности выдача льготных кредитов по новой госпрограмме (под 6,5% на новостройки).
Ситуация с фондированием в банковском секторе нормализовалась после месяцев повышенной волатильности, констатирует ЦБ. Объем депозитов организаций вырос на 468 млрд руб., или 1,6%, а средства населения — на 585 млрд руб., или 1,9%. Приток на счета физлиц объясняется социальными выплатами, которые могли получить семьи с детьми. По оценкам ЦБ, в июне финансовая помощь составила около 290 млрд руб., то есть больше половины от прироста средств населения в банках. Статистика регулятора подтверждает, что клиенты-физлица наращивали остатки на текущих счетах, а не на срочных вкладах.