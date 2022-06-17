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Путин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке

Ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7% на фоне смягчения политики ЦБ, объявил президент Владимир Путин. До этого она составляла 9%. Предельные суммы кредитов и сроки действия программы не изменятся
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В России ставка по льготной ипотеке будет снижена с 9 до 7%, следует из заявления президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. РБК ведет прямую трансляцию с форума.

«После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%», — сказал Путин.

Выдачи ипотеки россиянам в мае рухнули до минимумов за пять лет
Финансы
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

«Цель такой меры — помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежные с ней отрасли. Там у нас заняты миллионы работников», — добавил президент. По его словам, максимальные суммы ипотек также сохраняются: 12 млн руб. для Москвы и Петербурга, и 6 млн руб. для остальных субъектов.

При этом он подчеркнул, что срок действия программы не изменится — она будет действовать до конца 2022 года.

В конце марта, вскоре после начала специальной военной операции, введения санкций и рекордного поднятия ключевой ставки ЦБ до 20% ставка по госпрограмме «льготная ипотека» была увеличена с 7 до 12%. Предельная сумма займа по программе для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области была увеличена с 3 млн до 12 млн руб., а для остальных субъектов России — с 3 млн до 6 млн руб. Затем с 1 мая 2022 года ставка по льготной ипотеке была снижена до 9%. Также в мае власти разрешили сочетать льготную ипотеку с другим кредитом по субсидированной или рыночной ставке.

После резкого подъема ключевой ставки в конце февраля 2022 года ЦБ почти сразу перешел к смягчению денежно-кредитной политики и за неполных 3,5 месяца снизил ключевую ставку до докризисного показателя — 9,5%.

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По трем другим действующим ипотечным программам ставки не менялись: 6% по семейной ипотеке, 3% — по сельской и 2% — по дальневосточной.

Льготная ипотека обогнала рыночную в выдачах банков
Финансы
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Резкий рост ставок по ипотеке в первые недели марта привел к росту доли льготной ипотеки в выдачах банков. По данным крупных ипотечных банков на середину марта, на госпрограммы по искусственно сниженным ставкам приходилось 50–80% продаж. Однако в апреле они начали фиксировать замедление выдачи ипотеки. По данным ЦБ, продажи банков в этом сегменте снизились в 3,2 раза относительно марта. В мае 2022 года банки выдали ипотечных кредитов всего на 119,4 млрд руб., оценивала аналитическая компания Frank RG. Объем одобренных ссуд оказался минимальным с февраля 2017 года, а число заключенных договоров — самым низким за все время наблюдений.

Как начиналась льготная ипотека

Программа льготной ипотеки на новостройки впервые была запущена в апреле 2020 года (тогда ставка составляла 6,5%) как антикризисная мера в пандемию, ее действие несколько раз продлевали, а условия выдач меняли в зависимости от рыночных ставок и ситуации на рынке жилья. Программа подразумевает, что кредитные организации выдают заемщикам-физлицам ссуды на более выгодных условиях, а государство компенсирует для них разницу между рыночными и льготными ставками. Оператором программ выступает «Дом.РФ», которому выделяются субсидии из бюджета.

Минфин спрогнозировал дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке
Финансы
Фото:Александр Поляков / Global Look Press


 

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