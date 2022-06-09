Минфин спрогнозировал дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке

В России также ожидается восстановление спроса на вторичном рынке, подчеркнули в ведомстве

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Ипотечный рынок России уже в ближайшие месяцы перейдет к значительному росту, восстанавливаясь после спада в апреле и мае. Об этом сообщает Минфин.

«На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке, а следовательно, восстановление спроса на вторичном рынке», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что рыночные ставки уже снизились с 18–20 до 11–12%.

Сокращение выдачи ипотеки в апреле и мае носило временный характер и объясняется объективными факторами, подчеркнули в Минфине. Так, повышение ЦБ ключевой ставки в марте и апреле до 20% вызвало рост рыночных ставок, что привело к почти полной приостановке подачи заявок на выдачу ипотечных кредитов.

В ведомстве особо отметили, что, несмотря на рост рыночных ставок, в стране удалось сохранить доступность ипотеки через субсидируемые программы: ставка повысилась только по одной из субсидируемых программ — «льготной ипотеке» — до 9%, причем вместе с этим повысился лимит кредита с 3 млн руб. до 6 млн руб. во всех регионах России, а в Москве, Санкт-Петербурге и областях — до 12 млн руб.

«В итоге мы ожидаем, что объем кредитования в денежном выражении по субсидируемым программам по итогам 2022 года превысит объем выдачи 2021 года», — заключили в ведомстве.

Читайте на РБК Pro Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи Pro Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Инструкции Pro Продолжить бизнес во Франции: налоги, льготы, программы Продолжить бизнес во Франции: налоги, льготы, программы Статьи Pro Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России Статьи Pro Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Статьи Pro Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Прогнозы Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи

Ранее статистика аналитической компании Frank RG показала, что в мае российские банки показали рекордно слабый результат в ипотеке. Так, за месяц они выдали населению всего 31,5 тыс. кредитов на жилье на 119,4 млрд руб.

По статистике бюро кредитных историй «Эквифакс», в апреле российские банки одобрили населению 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд руб.

После введения западных санкций и усиления волатильности на финансовом рынке Банк России 28 февраля поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до рекордных 20% годовых. Вслед за ЦБ банки повысили ставки по кредитам или вовсе приостанавливали выдачи из-за повышенной неопределенности. Правительство также повысило ставки по основным льготным ипотечным программам.

После резкого подъема ключевой ставки ЦБ перешел к смягчению денежно-кредитной политики: за апрель—май ключевая ставка снизилась до текущих 11% годовых. Ставки по рыночной ипотеке в ряде банков тоже снижались — с рекордных мартовских 20,5 до 10,5–12,9% в зависимости от банка, следует из данных Frank RG.