Минфин спрогнозировал дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке
Ипотечный рынок России уже в ближайшие месяцы перейдет к значительному росту, восстанавливаясь после спада в апреле и мае. Об этом сообщает Минфин.
«На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке, а следовательно, восстановление спроса на вторичном рынке», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве напомнили, что рыночные ставки уже снизились с 18–20 до 11–12%.
Сокращение выдачи ипотеки в апреле и мае носило временный характер и объясняется объективными факторами, подчеркнули в Минфине. Так, повышение ЦБ ключевой ставки в марте и апреле до 20% вызвало рост рыночных ставок, что привело к почти полной приостановке подачи заявок на выдачу ипотечных кредитов.
В ведомстве особо отметили, что, несмотря на рост рыночных ставок, в стране удалось сохранить доступность ипотеки через субсидируемые программы: ставка повысилась только по одной из субсидируемых программ — «льготной ипотеке» — до 9%, причем вместе с этим повысился лимит кредита с 3 млн руб. до 6 млн руб. во всех регионах России, а в Москве, Санкт-Петербурге и областях — до 12 млн руб.
«В итоге мы ожидаем, что объем кредитования в денежном выражении по субсидируемым программам по итогам 2022 года превысит объем выдачи 2021 года», — заключили в ведомстве.
Ранее статистика аналитической компании Frank RG показала, что в мае российские банки показали рекордно слабый результат в ипотеке. Так, за месяц они выдали населению всего 31,5 тыс. кредитов на жилье на 119,4 млрд руб.
По статистике бюро кредитных историй «Эквифакс», в апреле российские банки одобрили населению 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд руб.
После введения западных санкций и усиления волатильности на финансовом рынке Банк России 28 февраля поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до рекордных 20% годовых. Вслед за ЦБ банки повысили ставки по кредитам или вовсе приостанавливали выдачи из-за повышенной неопределенности. Правительство также повысило ставки по основным льготным ипотечным программам.
После резкого подъема ключевой ставки ЦБ перешел к смягчению денежно-кредитной политики: за апрель—май ключевая ставка снизилась до текущих 11% годовых. Ставки по рыночной ипотеке в ряде банков тоже снижались — с рекордных мартовских 20,5 до 10,5–12,9% в зависимости от банка, следует из данных Frank RG.