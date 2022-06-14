Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 10,5%

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта, теперь минимальная ставка составит 10,5% годовых, сообщила пресс-служба банка.

Снижение коснулось девяти ипотечных программ: новостройки, вторичное жилье, строительство жилого дома, загородная недвижимость, рефинансирование, кредит под залог недвижимости, военная ипотека, гараж и программы сотрудничества Сбербанка с регионами.

Прежними остались условия по четырем льготным программам: «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT».

Причиной снижения ставки стало уменьшение Центробанком ключевой ставки. 10 июня ЦБ внепланово понизил ее до 9,5% — такой она была до февральского повышения сразу до 20%.

В Сбербанке отметили, что за пять месяцев этого года выдали 300 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 923 млрд руб., показателя в 1 трлн планируется достичь в июле.

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12 июня Сбербанк также изменил ставки по потребительских кредитам и вкладам. Теперь минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых, однако действуют специальные условия, позволяющие снизить ставку в первый месяц до 6,9% годовых. Новая ставка по рублевым вкладам на срок до семи месяцев составит 7,5%, до года — 7%.