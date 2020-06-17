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Основатели Модульбанка пожаловались на Аветисяна в комиссию по этике РСПП

Основатели Модульбанка попросили РСПП оценить соответствие действий Артема Аветисяна правилам корпоративной этики: банкиры должны были получить компенсацию за расторжение трудовых договоров, но ее размер стал предметом спора
Артем Аветисян
Артем Аветисян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Трое основателей и экс-миноритарии Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров обратились в комиссию по этике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с претензией к мажоритарному акционеру банка Артему Аветисяну, сообщили РБК два собеседника, близкие к каждой из сторон спора, и подтвердил источник, близкий к РСПП.

О конфликте между Лагутой, Новиковым, Петровым и Аветисяном стало известно весной: банкиры подали к Аветисяну иски о взыскании 658 млн руб. «неосновательного обогащения». Они также требуют около 400 млн руб. от самого банка за нарушение трудовых соглашений. Теперь сооснователи банка обратились в РСПП, так как считают, что Аветисян нарушил несколько положений хартии корпоративной этики. В частности, речь идет о втором и третьем положениях, которые говорят о необходимости способствовать укреплению института собственности и руководствоваться реальным смыслом законов.

В своем заявлении, с которым ознакомился РБК, бывшие миноритарии «Модуля» отмечают, что переломным моментом для них стал старт корпоративного конфликта между Аветисяном и фондом Baring Vostok за банк «Восточный». Фонд (его основатель Майкл Калви находится под домашним арестом по уголовному делу, возбужденному по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова) в прошлом году тоже обращался в РСПП с претензией, но к Юсупову, а не Аветисяну. Тогда арбитры РСПП объявили Юсупова неблагонадежным партнером и рекомендовали ему отозвать заявление о преступлении. Юсупов в рассмотрении претензии не участвовал, но отвечал РСПП, что не считает решение комиссии объективным.

РБК ознакомился с письмом Аветисяна главе комиссии РСПП по этике Давиду Якобашвили по поводу претензий основателей Модульбанка, в котором тот называет невозможным рассмотрение каких-либо претензий иначе чем в установленном законом порядке. Согласно правилам комиссии, если ответчик отказывается участвовать в рассмотрении дела, решение о дальнейшем рассмотрении принимает комитет арбитров РСПП. Заседание комитета еще не состоялось, сообщил источник РБК, близкий к миноритариям. Жестких сроков рассмотрения претензии нет, заявил собеседник, близкий к РСПП.

Основатели Модульбанка потребовали ₽658 млн от акционера Аветисяна
Бизнес
Артем Аветисян

Как развивался конфликт

Работавшие в Сбербанке Петров, Лагута и Новиков стали партнерами Аветисяна в 2014 году, когда договорились создать на базе банка «Региональный кредит» онлайн-банк для малого бизнеса, сказано в претензии, подлинность которой подтвердили собеседники с разных сторон спора. «Регкредит» позднее переименовали в Модульбанк, Петров возглавлял совет директоров, Новиков был членом совета, а Лагута занимал должность предправления банка. Сейчас «Модуль» с активами в 20,5 млрд руб. занимает 142-е место в российской банковской системе.

Акции Модульбанка Петров, Лагута и Новиков получили 31 мая 2016 года после заключения с Аветисяном договора о покупке 7,5% банка, которые оценивались в 230 млн руб. По условиям договора банкиры не заплатили за бумаги сразу: они должны были рассчитаться в рассрочку до осени 2021 года за счет дивидендов.

Из-за конфликта Аветисяна с Baring Vostok развалилась сделка по привлечению инвестора в «Модуль», сказано в претензии, хотя в 2018 году банки направляли предложения о покупке 100% «Модуля» за 10–12 млрд руб. Основатели банка начали переговоры с Аветисяном о выходе из бизнеса. Аветисян и его юрист, как говорится в документе, предложили следующую схему: Петров, Лагута и Новиков обязались передать акции, уйти из «Модуля» и не создавать новый бизнес в области онлайн-банкинга для малого бизнеса в России. Банк в свою очередь выплачивал им компенсацию за расторжение трудовых соглашений.

Петров, Лагута и Новиков в претензии отмечают, что они исполнили взятые на себя обязательства: расторгли трудовые договоры и передали акции Аветисяну, но в ответ банк выплатил компенсацию в размере 15 млн руб. каждому вместо 186 млн руб., и противоположная сторона отказалась от дальнейшего исполнения обязательств. «В результате исполнения договоренностей с нашей стороны и отказа от исполнения со стороны господина Аветисяна мы лишились своих акций и рабочих мест с достойной зарплатой», — пишут бывшие миноритарии. Они не получили и возмещения за взятые на себя ограничения при реализации бизнес-идей.

Парашют или компенсация

Петров ранее говорил «Ведомостям», что формула компенсации была прописана в соглашении о расторжении трудового договора. Она рассчитывалась на основе чистой прибыли Модульбанка по РСБУ за 2019 год (777 млн руб.), умноженной на семь. Из полученной суммы вычиталась первоначальная стоимость бизнеса в 3 млрд руб., результат умножался на долю основателей бизнеса (в формуле было еще несколько показателей). В итоге, по словам Петрова, на троих миноритарии должны были получить около 435 млн руб.

В пресс-службе Модульбанка называют компенсации менеджерам золотым парашютом. «Незадолго до своего увольнения бывшие топ-менеджеры подготовили и утвердили на совете директоров банка соглашение о выплате компенсаций в связи с увольнением, так называемых золотых парашютов», — сказали там. Соглашения предусматривали выплату компенсаций на основании итоговой годовой отчетности банка за 2019 год при условии, что топ-менеджеры добросовестно выполнят свои обязательства. «В итоге по результатам работы банка под руководством Петрова, Новикова и Лагуты и исходя из утвержденной годовой отчетности компенсация им не предусмотрена», — заключили в пресс-службе Модульбанка.

К банку о возмещении компенсации за расторжение трудовых договоров подано три иска. Суд рассмотрел пока только иск Петрова и отказал в его удовлетворении.

Иски к Аветисяну связаны с возмещением «неосновательного обогащения», которое рассчитывается от возросшей стоимости акций Модульбанка. Основатели банка передали акции Аветисяну в январе бесплатно, расторгнув договор об их покупке, а спустя два месяца банк приобрел 7% акций у другого миноритария и партнера Аветисяна Шерзода Юсупова за 420 млн руб. Каждый из миноритариев, согласно их позиции, недополучил около 200 млн руб. из-за возросшей стоимости ценных бумаг — в сумме более 600 млн руб. Их они требуют с Аветисяна. Заявители готовы к диалогу с ним, говорится в претензии, предпринимателю направлялось предложение о досудебном урегулировании.

Суд Лондона принял иск Baring Vostok к акционерам банка «Восточный»
Бизнес
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банковская тайна и аудит

Аветисян в письме председателю комиссии по этике РСПП отметил, что считает невозможным на данной стадии рассмотрение каких-либо претензий иначе чем в установленном законом порядке. «Я лично связан обязательством по сохранению банковской тайны», — написал он, уточнив, что «раскрытие указанной информации возможно только в ходе судебных разбирательств». Он также указал, что «все усилия» Петрова, Новикова и Лагуты сразу после подписания спорных соглашений были направлены «на достижение любой ценой формальных показателей, влияющих (как они полагали) на увеличение компенсации за их увольнение». «Указанные факты были выявлены аудиторами большой четверки», — написал Аветисян.

По словам партнера бюро «А2 Адвокаты» Михаила Александрова, так как Модульбанк не является публичной компанией при прочих равных «расхождение в стоимости сделок, пусть даже и совершенных в очень близком временном периоде, само по себе не является основанием для их оспаривания». Но могут быть и другие обстоятельства, указывающие на это, делает оговорку Александров.

С исками о выплате компенсаций за разрыв трудового соглашения другая ситуация, отмечает юрист. «В судах общей юрисдикции по трудовым спорам есть две тенденции: суд всегда встает на защиту прав работников и часто урезает золотые парашюты топ-менеджеров, — пояснил Александров. — В данном же случае речь идет об отказе от реализации опциона в обмен на компенсацию в рамках трудовых отношений».

По его мнению, в суде общей юрисдикции сложно будет «протащить такую большую конструкцию», и с высокой вероятностью судья будет рассматривать это исключительно как трудовой спор. «В таком случае для истцов многое будет зависеть от фактических обстоятельств, например, была ли в соглашении о расторжении договора привязка к обязательству расторгнуть договор о покупке акций», — отмечает Александров.

Артем Аветисян и представитель экс-миноритариев отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу РСПП.

Авторы: Павел Казарновский, Тимофей Дзядко
Теги: Артем Аветисян, модульбанк, РСПП
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