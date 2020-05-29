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Основатели Модульбанка потребовали ₽658 млн от акционера Аветисяна

Андрею Петрову, Якову Новикову и Олегу Лагуте принадлежало 22,5% акций банка. В декабре 2019 года они вышли из капитала банка и акции вернулись Аветисяну из-за рассрочки. За это время их стоимость выросла вдвое, считают бизнесмены
Артем Аветисян
Артем Аветисян (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Три основателя Модульбанка — Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута подали в суд на основного акционера кредитной организации Артема Аветисяна. Общая сумма исков превышает 658 млн руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

При этом Арбитражный суд Костромской области оставил без движения иск Новикова, из-за того что истец не полностью уплатил государственную пошлину (вместо положенных 200 тыс. руб. было выплачено только 20 тыс. руб.). В определении суда также говорится, что Новиков потребовал взыскать с Аветисяна 219,5 млн руб. «неосновательного обогащения». Другие детали в документе не раскрываются. Эта же сумма указана в исках Петрова и Лагуты.

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«Ведомости» со ссылкой на адвоката МКА «Князев и партнеры» Романа Францева, который представляет троих истцов, пишут, что, когда Петров, Новиков и Лагута вышли из капитала компании, а принадлежащие им акции (в общей сумме 22,5%) бесплатно перешли Аветисяну, тот необоснованно обогатился.

Газета отмечает, что три предпринимателя решили отказаться от акций Модульбанка в декабре 2019 года. Долю они получили в 2016-м (каждый по 7,5%), по договору стоимость акций тогда составляла 230 млн руб. Но расплачиваться бизнесмены должны были не сразу, а несколькими траншами до осени 2021 года за счет дивидендов банка. «Ведомости» указывают, что из капитала Петров, Новиков и Лагута вышли раньше, чем прошел первый транш, поэтому акции вернулись Аветисяну безвозмездно и без оценки стоимости. За это время, как считают предприниматели, стоимость бумаг выросла почти в два раза, до 450 млн руб.

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Артем Аветисян

ЦБ оценивает стоимость Модульбанка в 6 млрд руб., тогда как при подписании договора купли-продажи с его основателями была лишь на уровне 3 млрд. Кроме того, в феврале текущего года банк выкупил 7% акций у партнера Аветисяна Шерзода Юсупова. Таким образом, Аветисяну принадлежит примерно 97% акций.

«Ведомости» пишут, что Петров, Новиков и Лагута пытались связаться с основным акционером кредитной организации, чтобы обсудить и решить взаимные претензии, однако не получили ответа. Кроме того, все трое направляли Аветисяну досудебную претензию, но ответа также не получили.

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В конце апреля все три основателя Модульбанка потребовали от его основного акционера выплатить в общей сумме 400 млн руб. за нарушение трудовых соглашений. Они упрекали Аветисяна в невыплате компенсаций, после того как сами покинули банк.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Павел Казарновский
Теги: Артем Аветисян, модульбанк
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