За рубль стали чаще продавать, чем покупать за рубежом. Инфографика

Рублем стали гораздо чаще расплачиваться за полученные из России товары и услуги. Доля рубля во внешнеторговых расчетах за экспорт из России в 2023 году составила 39,1%. Эта цифра выросла более чем в два раза — с 14,3% в 2021 году. В то же время объем расчетов за импорт товаров и услуг в рублях составил 29,6%. Это немногим больше, чем в 2021 году — 27,9%.