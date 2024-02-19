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Финансы ,  
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За рубль стали чаще продавать, чем покупать за рубежом. Инфографика

Доля рубля в экспорте товаров превысила долю в расчетах за импорт

Рублем стали гораздо чаще расплачиваться за полученные из России товары и услуги. Доля рубля во внешнеторговых расчетах за экспорт из России в 2023 году составила 39,1%. Эта цифра выросла более чем в два раза — с 14,3% в 2021 году. В то же время объем расчетов за импорт товаров и услуг в рублях составил 29,6%. Это немногим больше, чем в 2021 году — 27,9%.

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рубль импорт экспорт расчеты внешняя торговля
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